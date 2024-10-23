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За хороший «урожай» штрафов — зелёная галочка, за маленький — красная

Новости 420on
25 октября 2024
10:00
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Редакция Seznam Zprávy получила доказательства о том, что на полицейских оказывается постоянное давление, чтобы она взыскала как можно больше штрафов. Чтобы план был выполнен. При этом руководство полиции утверждает, что ничего подобного не происходит.
Летом на доске объявлений южноморавского полицейского участка появилась яркая таблица. Полицейские региона наложили в июле штрафы на 261 100 крон.

Темно-зеленое окно принадлежало рекордсменам из департамента Шлапанице: они собрали 63 300 крон. Иванчице, напротив, были выделены красным цветом — всего 21 800 крон. Те отделы, которые проверяли больше всего водителей или обнаруживали больше всего алкоголя за рулем, также были зелеными. Отделы с низкими показателями обозначают разные оттенки красного.

На этой неделе в серии статей описывалось, как огромная нехватка полицейских, которые чувствуют себя перегруженными работой и недоплачиваемыми, влияет на безопасность на улицах. Кроме того, полицейские по всей Чехии жалуются на давление со стороны своего начальства с целью взыскания как можно большей суммы штрафов.

Руководство президиума полиции это категорически отвергло, по его словам, системы оценки сотрудников полиции по тому, сколько они зарабатывают, не существует.

Но из показаний сотрудников полиции, из внутреннего общения сотрудников полиции и из различных документов стало ясно, что во многих отделениях полиции сотрудники полиции действительно находятся под длительным давлением с целью выполнения указанного количества санкций.

Как в территориальном отделе в Брно, откуда родом упомянутый июльский стол с зелеными и красными коробочками.

Их подлинность подтвердил полицейский, который сталкивался с этой статистикой при исполнении служебных обязанностей, но пожелал остаться анонимным из-за страха наказания. Он также подтвердил, что руководство таким образом сравнивает отдельные ведомства и пытается добиться от них более высоких штрафов.

Однако директор управления Яромир Новотны говорит, что информация о штрафах или количестве водителей, пойманных за вождением в нетрезвом виде или с мобильным телефоном у уха, представляет собой лишь обзор нагрузки на отдельные ведомства. И что он использует эту информацию, помимо прочего, для планирования.

«Цветовая гамма использована для большей наглядности таблицы», — утверждает Новотный о раскраске коробок.

«Это охота»

В интервью Seznam Zprávy Мартин Червенка, заместитель начальника управления в городе Писек (Южная Чехия), также рассказал о давлении с целью взыскания штрафов. По этой же причине в конце ноября он организует акцию протеста, в ходе которой — там, где это позволяет закон — полиция намерена решать вопросы путем переговоров, а не штрафами.

Мартин Червенка заявил, что сегодняшние полицейские — это «машины для сбора штрафов». Кроме того, несколько полицейских из разных отделов полиции подтвердили Seznam Zprávám, что их начальство предписывает количество взимаемых штрафов или количество конкретных правонарушений, которые необходимо выявить — чаще всего, это наказание за использование телефона во время вождения.

В других случаях начальник полиции грозит наложить штрафы, если установленное количество штрафов не будет выполнено. Например, что начальник изменит систему служб в ущерб полицейским, что это им не понравится.

Другие руководители, наоборот, пытаются мотивировать своих людей — например, проводя конкурс: первый, кто поймает на телефоне пятерых водителей, получит добавку к зарплате.

Несмотря на приведенные примеры, в президиуме полиции утверждают, что давления с целью наложения штрафов не существует.

«Мы принципиально отвергаем любое давление со стороны руководства Полиции Чешской Республики по наложению штрафов», — отреагировал во вторник пресс-секретарь президиума полиции Йозеф Бокан.

По словам Бокана, если руководители полиции где-то действуют подобным образом, то это «прямо противоречит позиции руководства полиции Чешской Республики, и каждый вышестоящий чиновник должен добиваться возмещения ущерба».
полиция штраф Чехия Автомобили
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