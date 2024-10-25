Премьер-министр Чехии Петр Фиала завел новый профиль в TikTok

«Сегодня в TikTok не менее 2 миллионов чехов. Наша цель — не превратить Петра Фиалу в инфлюенсера, а донести в легкой и понятной форме политику, которую проводит премьер-министр, познакомить молодое поколение с его рабочей программой, мнениями и мировоззрением», — сказал Смолка в интервью ČTK.



В марте прошлого года Национальное бюро кибер- и информационной безопасности (NCIS) выпустило предупреждение против установки и использования китайского приложения TikTok на устройствах с доступом к системам, относящимся к критической информационной инфраструктуре и другим важным информационным системам. Опасения NCIB по поводу потенциальных киберугроз в основном связаны с объемом собираемых пользовательских данных или способом их сбора и обработки.



«Конечно, в первую очередь мы должны были обеспечить безопасность. Мы установили приложение на телефон, предназначенный только для этого, и нигде больше, что помогает нам избежать возможного неправомерного использования конфиденциальных данных», — сказал далее Смолка.



Так же поступают и другие политики. Например, председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш в марте прошлого года рассказал ČTK, что он внял рекомендациям NÚKIB и установил TikTok на специальное устройство, которое используется только для этого приложения, и не использует его ни для какой связи. Министр труда и социальных дел и председатель KDU-ČSL Мариан Юречка также отметил, что не загружает TikTok на свой мобильный телефон из соображений безопасности.