В этом году украинские беженцы заплатили Чехии на 5,7 млрд крон больше, чем получили в качестве поддержки

Поступления постепенно увеличиваются каждый квартал. Об этом ČTK сообщил пресс-секретарь Министерства труда Якуб Аугуста. По его словам, ведомство регистрирует почти 150 тысяч трудовых договоров или трудовых договоров беженцев.



Российское вторжение в Украину продолжается уже 1000 дней, оно началось в позапрошлом году 24 февраля. По имеющимся данным, Чехия является страной с наибольшим количеством беженцев на душу населения. По состоянию на полночь воскресенья, по данным МВД, в стране находились 383,3 тыс. человек, имеющих временную защиту. Из них 95 400 были детьми и молодежью в возрасте до 18 лет и 16 200 — пожилыми людьми. Было 165 200 взрослых женщин до 65 лет и 106 500 мужчин.



В первый год войны бюро труда предоставило новоприбывшим почти 8,7 миллиардов крон в виде гуманитарных пособий. В прошлом году расходы были на пятую часть ниже и составили 6,96 миллиарда крон. До конца августа в этом году было выплачено 4,99 миллиарда крон. В августе этого года пособия получили 51 400 семей беженцев, государство направило им 693,2 миллиона крон. В августе прошлого года бюро по трудоустройству выдали 96 500 пособий на сумму 822,9 миллиона крон.



Сейчас гуманитарную помощь получают менее четверти беженцев. В среднем на человека платят 7966 крон. Семь из десяти получателей относятся к так называемым уязвимым лицам, то есть детям, инвалидам, пожилым людям или лицам, осуществляющим уход. По словам Огасты, в общей сложности 54 процента уязвимых бенефициаров составляют маленькие дети.



Количество трудовых договоров или трудовых договоров беженцев постепенно увеличивается. На начало апреля работали 123 тысячи человек, имеющих временную защиту, и 90 процентов из них платили взносы. «В настоящее время мы регистрируем почти 150 тысяч трудовых правоотношений. Квалификация труда остается низкой, люди с временной защитой в основном работают подсобными и неквалифицированными работниками, например, слесарями и операторами машин и оборудования», — сказала Аугуста. Эксперты и организации, помогающие приезжим, отмечают, что Чехия до сих пор не может использовать навыки и знания беженцев.



По данным Минтруда, вклад беженцев постепенно увеличивается. Доходы от их сборов и налогов впервые в третьем квартале прошлого года превысили расходы на поддержку. Тогда государство выдало на помощь приезжим 4,4 миллиарда крон и собрало с них 4,8 миллиарда крон. В третьем квартале этого года расходы составили 3,9 миллиарда крон, а доходы — 5,9 миллиарда крон. «В настоящее время сохраняется тенденция снижения расходов и увеличения доходов. За третий квартал этого года вклад в госбюджет составляет примерно два миллиарда, за весь 2024 год пока 5,7 миллиарда», — сказал Аугуста.



Чехия сразу же предоставила внеочередную льготу матерям с детьми, впервые прибывшим весной 2022 года. Вскоре оно было заменено гуманитарным пособием для покрытия основных потребностей в начале жизни в Чешской Республике. Сначала бюро по трудоустройству платили по 5000 крон на человека тем, кто имел визу для временной защиты. Затем условия постепенно ужесточились. С июля прошлого года гуманитарное пособие включает в себя финансовую поддержку на жилье. Пособие могут получить семьи беженцев с доходом ниже прожиточного минимума и установленной стоимостью жилья. Организации, помогающие новичкам, раскритиковали небольшой объем поддержки. С этого года правительство увеличило суммы для детей, стариков и инвалидов, а затем снова увеличило их с августа, поскольку с сентября государство предоставляет бесплатное экстренное жилье только вновь прибывшим в течение первых трех месяцев.