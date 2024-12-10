Суд в Чехии отклонил жалобу мужчины, который хотел иметь фотографию с улыбкой на своем паспорте

Когда мужчине не удалось отстоять свою улыбку ни в районном управлении, ни в пражском муниципалитете, он обратился в административный суд. Муниципальный суд Праги отклонил иск. Он оценил, что обязанность сохранять нейтральное выражение лица и закрывать рот при фотографировании для удостоверения личности не нарушает фундаментальные права и свободы человека и что нет необходимости предоставлять ему исключение из-за отказа от военной службы по убеждениям. Приговор подтвердил Высший административный суд.



В конституционной жалобе мужчина признал, что основным требованием к удостоверению личности является идентификация владельца, но он не считает, что улыбка будет препятствием. Он также подчеркнул, что улыбка является признаком веры, которую он желает демонстрировать публично на официальных мероприятиях, включая выдачу и использование своего удостоверения личности. Он упомянул о «священном долге дарить улыбку даже людям, не признающим его веру».



Конституционный суд не нашел оснований для пересмотра ранее принятых решений. Утверждается, что суды правильно применили предыдущую судебную практику, касающуюся отказа от исполнения требований закона по соображениям совести и обстоятельств, при которых это может привести к невыполнению юридического обязательства. Речь идет главным образом о конституционной значимости требований, содержащихся в оговорке совести, срочности причин, последовательности убеждений или социальных последствиях. «Выводы административных судов о том, что эти критерии не были соблюдены в случае осуждения заявителя, особенно если существует преобладающий общественный интерес в идентификации рассматриваемого лица, убедительно обоснованы и с конституционной точки зрения они не подлежит критике», — говорится в резолюции.



Церковь Смеха, заявленная цель которой — вызвать улыбки на лицах людей, безуспешно добивалась регистрации в Чехии. В принципах веры и описании церемоний на своем сайте она заявляет, что, по ее мнению, улыбка и смех являются положительным выражением межличностного общения.