Они приехали, сфотографировали место преступления и не нашли преступника. Процент раскрываемости краж в Праге трагичен

Прага явно худшая во всей стране по раскрываемости квартирных краж. Например, в Устецком крае показатель раскрываемости составляет 44,9 %, а в Моравско-Силезском — 44 %, что более чем в три раза лучше, чем в метрополии.



Один случай показывает, что пражские полицейские не могут найти вора даже тогда, когда обстоятельства складываются против них. Место преступления было только сфотографировано на мобильный телефон, отпечатки пальцев не были собраны, а через месяц пришло сообщение: преступника найти не удалось. Он попытался расплатиться украденной кредитной картой в трамвае, где есть камеры. Но прежде чем полиция получила запись, транспортная компания удалила ее.



«Ограбление произошло у меня дома 4 февраля. На этой неделе я получил письмо из полиции о том, что они не смогли найти преступника», — описал свой случай Милослав, живущий недалеко от Вацлавской площади (редакция знает его полное имя).



Причиной этой кражи со взломом стал плохо открытый вход в квартиру. Грабитель воспользовался этим ночью и проник в жилище, пока жильцы спали. «Повезло, что я заснул в гостиной, поэтому вор увидел меня из прихожей и не стал заходить», — объяснил ограбленный мужчина.



Преступник все же нанес ущерб на двадцать пять-тридцать тысяч, так как забрал кошелек, в котором семья собирала деньги на отпуск, наушники, а также прихватил рюкзак. Из него он взял еще один кошелек, а рюкзак выбросил, выйдя из квартиры. Это было настолько очевидно, что он мог оставить на нем отпечатки пальцев.



Когда утром Милослав обнаружил ограбление, он немедленно заблокировал все кредитные карты и документы и написал заявление в полицейский участок. Полицейский отправился с ним прямо в квартиру и сфотографировал все на мобильный телефон. На этом дело практически закончилось.



Камера в доме напротив? Не интересно



«Мы рассматриваем каждый случай индивидуально, и решающее значение имеют обстоятельства на месте происшествия. Полицейские принимают соответствующие меры для выяснения обстоятельств дела», — сказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек. «Работа на месте ограбления заключается в поиске улик, опросе возможных свидетелей, извлечении камер видеонаблюдения, поиске украденных вещей и сборе информации», — добавил пресс-секретарь.



На вопрос о том, в скольких случаях краж со взломом в Праге отправляли техника для сбора отпечатков пальцев или как часто полицейские фиксировали записи с камер видеонаблюдения, Данек ответил, что полиция не ведет подобной статистики.



В описанном случае реальность оказалась гораздо скромнее, чем полицейский список возможных действий. «Следователь спросил, есть ли у нас в доме камеры. Я ответил, что, хотя в доме камер нет, в магазинах через дорогу от нашего дома камеры точно есть. После этого он перестал беспокоиться о камерах», — рассказывает жертва.



Кроме того, он сказал полицейскому, что вор точно трогал рюкзак, о котором идет речь. «Он ответил, что снять отпечатки пальцев с кожаного рюкзака невозможно или очень сложно, я не помню точной формулировки», — говорит Милослав. Через полчаса — сорок минут все было готово, и следующие две недели прошли в молчании.



«Через 14 дней мне позвонили из полиции. Они поняли, что вор забрал мои наушники, и если использовать сервис определения местоположения, то можно попытаться их найти. Конечно, я попытался сделать это утром после взлома, но их невозможно было найти таким образом через технологию bluetooth. Пытаться найти их таким образом через 14 дней — это глупость, но я оценил усилия», — сказал ограбленный мужчина.



Однако холодный душ последовал еще через две недели. «Мне снова позвонили и сказали, что, по информации банка, кто-то пытался использовать украденную кредитную карту для покупки билета на трамвай, где есть камеры. Я был удивлен, что что-то произошло, и даже похвалил полицейских. Но потом они сказали мне: „Нам потребовалось 14 дней, чтобы запросить записи, но транспортная компания хранит их только неделю, поэтому у нас их нет. Вот что меня больше всего разозлило», — сказал Милослав.



И вот теперь он получил письмо, в котором говорится, что преступника не удалось найти. «Более низкий уровень раскрываемости преступлений в Праге объясняется несколькими факторами, такими как высокая концентрация жителей и туристов и анонимность большого города», — сказал представитель полиции Данек. С другой стороны, логично, что в Праге большое количество камер, даже в метро и трамваях. Однако, как показал этот случай, расследование все равно может закончиться неудачей.



Кроме того, в то время как общий показатель раскрываемости квартирных краж в стране постепенно растет, увеличившись с 2022 года с 22 до 27,9 процента, в Праге за тот же период раскрываемость упала с 12,4 процента в 2022 году до 12,3 процента в прошлом году. Прага также находится в хвосте рейтинга раскрываемости квартирных краж. Если в Пардубицком крае раскрываемость составляет 43,5 %, а в Южночешском крае — 42 %, то в Праге — всего 14 %.