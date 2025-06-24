Метеорологи предупреждают о жаре, самые высокие температуры будут на юге Моравии

В ближайшие дни самые высокие температуры будут на юге Моравии, в среду около 33 градусов, в других частях страны будет немного прохладнее, около тропических 30 градусов. В четверг на юге Моравии температура может достигнуть 35 градусов, что является границей так называемого супертропического дня, в других частях страны максимальные температуры превысят 31 градус по Цельсию. Одновременно с этим придут грозы, которые в некоторых местах могут быть интенсивными.