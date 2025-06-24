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Метеорологи предупреждают о жаре, самые высокие температуры будут на юге Моравии

Новости и статьи
24 июня 2025
21:00
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В среду на юге Моравии дневные температуры достигнут 33 градусов по Цельсию. В четверг будет еще теплее, и жара распространится на остальную часть страны, одновременно с этим днем и вечером в некоторых местах будут сильные грозы с градом, порывами ветра и ливнями. Об этом говорится в сегодняшнем предупреждении и актуальной информации на сайте Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
В ближайшие дни самые высокие температуры будут на юге Моравии, в среду около 33 градусов, в других частях страны будет немного прохладнее, около тропических 30 градусов. В четверг на юге Моравии температура может достигнуть 35 градусов, что является границей так называемого супертропического дня, в других частях страны максимальные температуры превысят 31 градус по Цельсию. Одновременно с этим придут грозы, которые в некоторых местах могут быть интенсивными.
погода Чехия
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