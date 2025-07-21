Полиция задержала россиянина в аэропорту Праги и передала его немцам. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Новости 420on 21 июля 2025 09:00 1081

Россиянин, задержанный иностранными полицейскими в аэропорту Рузине на основании немецкого ордера на арест, уже находится в Германии и ему грозит 15 лет лишения свободы за преступления, связанные с наркотиками.