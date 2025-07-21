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Полиция задержала россиянина в аэропорту Праги и передала его немцам. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Новости 420on
21 июля 2025
09:00
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Россиянин, задержанный иностранными полицейскими в аэропорту Рузине на основании немецкого ордера на арест, уже находится в Германии и ему грозит 15 лет лишения свободы за преступления, связанные с наркотиками.
Полиция установила его личность благодаря базе данных отпечатков пальцев в Шенгенской информационной системе (SIS). В среду он был передан немецким коллегам в Центре сотрудничества полиции и таможни в регионе Усти-над-Лабем.

«Разыскиваемый был арестован на основании дактилоскопической люстрации в Шенгенской информационной системе в аэропорту Праги. Это первый случай, когда нам удалось арестовать человека, находящегося в международном розыске, благодаря отпечаткам пальцев в этой базе данных», — заявил Михаэль Вайс из Управления международного полицейского сотрудничества.

«Мы надеемся, что, расширив поиск по отпечаткам пальцев в SIS, мы сможем ещё эффективнее бороться с преступниками», — добавил он.

Задержанный россиянин проживал в Европе нелегально более десяти лет. Он пытался выехать в Узбекистан из аэропорта Праги под чужим именем. Однако, по данным полиции, он вел себя подозрительно во время проверки в аэропорту и предъявил заменяющий российский документ, который выдает посольство в случае утери паспорта.

В документе не было визы, которая позволяла бы мужчине находиться в ЕС. В связи с этим полиция проверила личность иностранца в системе SIS и обнаружила, что Германия выдала ордер на его арест.
Чехия аэропорт Прага полиция
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