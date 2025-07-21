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ЕС решил отменить разрешение для Чехии на импорт нефти из России

Новости 420on
21 июля 2025
12:00
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В 2024 году Чехия импортировала 42% от общего объема закупленной нефти по российскому трубопроводу «Дружба».
ЕС решил отменить действовавшее ранее разрешение для Чехии на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакта санкций.

«Совет принял решение отменить разрешение на импорт нефти Чехией из России», — сказано в заявлении.

В 2024 году Чехия импортировала 42% от общего объема закупленной нефти по российскому трубопроводу «Дружба» или 2,7 млн тонн.

В целом же поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были остановлены 4 марта. Это произошло, как проинформировал ранее министр промышленности и торговли республики Лукаш Влчек, из-за непрохождения платежей между покупателем нефти и российским поставщиком вследствие принятия США последнего пакета санкций против РФ.
Евросоюз Чехия
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