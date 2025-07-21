Журналистка Курбангалеева приговорена в России к восьми годам лишения свободы. Чехия ее не выдаст
21 июля 2025
10:30
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Российский суд приговорил журналистку Фариду Курбангалееву к восьми годам лишения свободы за «оправдание терроризма и распространение ложной информации об армии». Журналистка проживает в Чехии, и в мае Пражский городской суд отклонил запрос России о ее экстрадиции. Ранее журналистка отвергала обвинения, считая их полностью сфабрикованными.
Российские власти начали уголовное преследование Курбангалеевой в связи с ее прошлогодним интервью с Алексеем Барановским, членом организации «Свобода для России», которая борется с российскими оккупационными силами на стороне Украины, сообщила BBC на своем русскоязычном сайте. Прокуратура также обвинила журналиста в распространении заведомо ложной информации о российских военных. Российские власти считают ложной любую информацию, не соответствующую официальной версии Москвы о войне против Украины.
Суд заочно приговорил Барановского к шести годам лишения свободы. Ему и Курбангалеевой также запретили заниматься администрированием сайтов на четыре года, сообщает ТАСС. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
«Московский суд только что огласил мой приговор: восемь лет лишения свободы плюс четырехлетний запрет на администрирование сайтов. Пока я решила оправиться от удара бокалом розового вина в кафе в городе Шатофор под Парижем. Мне нужно подумать, как со всем этим жить», — написала Курбангалеева сегодня в Facebook. Ранее она назвала оба предъявленных ей обвинения «высосанными из пальца». «Весной 2024 года мы с Алексеем Барановским, членом легиона „Свобода России“, честно и правдиво говорили о том, как живут россияне, выбравшие правильную сторону — украинскую, и ничего больше», — написала журналистка в другом посте несколько дней назад.
С начала вторжения в Украину Россия усилила репрессии против внутренних критиков и независимых СМИ. Например, публикация того, что российские власти называют ложными новостями о российской армии, может привести к многолетнему тюремному заключению. Ряд западных СМИ покинули Москву после вторжения на Украину и принятия законов, карающих так называемую дискредитацию армии. Бывшая российская телеведущая и журналистка Курбангалеева покинула Россию после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Российские власти выдали ордер на арест Курбангалеевой в июне прошлого года. В феврале этого года стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Чехию с просьбой об экстрадиции журналистки в Россию, но безуспешно, напоминает «Медиазона».
В мае Пражский городской суд постановил, что Чехия не будет выдавать журналистку. Он удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, согласно которому экстрадиция журналистки недопустима. Информирование о вооруженном конфликте между Россией и Украиной в форме, невыгодной российским властям, не является преступлением в Чехии. «Совершенно очевидно, что разные политические взгляды не могут привести к экстрадиции», — заявил глава уголовной палаты Томаш Кубовец.
По мнению суда, экстрадиция в Россию в настоящее время невозможна, поскольку невозможно проверить справедливость дальнейшего хода уголовного процесса. «Также имеются обоснованные опасения, что она подвергнется преследованию», — заявил судья.
Бывшая ведущая и корреспондент российского государственного телевидения покинула Россию после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Россия начала преследование женщины из-за предоставленной ею информации о российских военнослужащих, воюющих на стороне Украины, и о жертвах российской осады украинских городов.
Суд заочно приговорил Барановского к шести годам лишения свободы. Ему и Курбангалеевой также запретили заниматься администрированием сайтов на четыре года, сообщает ТАСС. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
«Московский суд только что огласил мой приговор: восемь лет лишения свободы плюс четырехлетний запрет на администрирование сайтов. Пока я решила оправиться от удара бокалом розового вина в кафе в городе Шатофор под Парижем. Мне нужно подумать, как со всем этим жить», — написала Курбангалеева сегодня в Facebook. Ранее она назвала оба предъявленных ей обвинения «высосанными из пальца». «Весной 2024 года мы с Алексеем Барановским, членом легиона „Свобода России“, честно и правдиво говорили о том, как живут россияне, выбравшие правильную сторону — украинскую, и ничего больше», — написала журналистка в другом посте несколько дней назад.
С начала вторжения в Украину Россия усилила репрессии против внутренних критиков и независимых СМИ. Например, публикация того, что российские власти называют ложными новостями о российской армии, может привести к многолетнему тюремному заключению. Ряд западных СМИ покинули Москву после вторжения на Украину и принятия законов, карающих так называемую дискредитацию армии. Бывшая российская телеведущая и журналистка Курбангалеева покинула Россию после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Российские власти выдали ордер на арест Курбангалеевой в июне прошлого года. В феврале этого года стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Чехию с просьбой об экстрадиции журналистки в Россию, но безуспешно, напоминает «Медиазона».
В мае Пражский городской суд постановил, что Чехия не будет выдавать журналистку. Он удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, согласно которому экстрадиция журналистки недопустима. Информирование о вооруженном конфликте между Россией и Украиной в форме, невыгодной российским властям, не является преступлением в Чехии. «Совершенно очевидно, что разные политические взгляды не могут привести к экстрадиции», — заявил глава уголовной палаты Томаш Кубовец.
По мнению суда, экстрадиция в Россию в настоящее время невозможна, поскольку невозможно проверить справедливость дальнейшего хода уголовного процесса. «Также имеются обоснованные опасения, что она подвергнется преследованию», — заявил судья.
Бывшая ведущая и корреспондент российского государственного телевидения покинула Россию после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Россия начала преследование женщины из-за предоставленной ею информации о российских военнослужащих, воюющих на стороне Украины, и о жертвах российской осады украинских городов.
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