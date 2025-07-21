Журналистка Курбангалеева приговорена в России к восьми годам лишения свободы. Чехия ее не выдаст

Новости 420on 21 июля 2025 10:30 895

Российский суд приговорил журналистку Фариду Курбангалееву к восьми годам лишения свободы за «оправдание терроризма и распространение ложной информации об армии». Журналистка проживает в Чехии, и в мае Пражский городской суд отклонил запрос России о ее экстрадиции. Ранее журналистка отвергала обвинения, считая их полностью сфабрикованными.