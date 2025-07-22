Опрос: более 60% чехов работают в отпуске

Новости 420on 22 июля 2025 10:30 411

Большинство чехов берут работу с собой в отпуск. 60% работают хотя бы иногда в отпуске, а 39% могут полностью отключиться от рабочих дел. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом сравнения заработных плат Platy.cz на основе ответов более 2 300 респондентов.