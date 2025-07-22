Опрос: более 60% чехов работают в отпуске
22 июля 2025
10:30
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Большинство чехов берут работу с собой в отпуск. 60% работают хотя бы иногда в отпуске, а 39% могут полностью отключиться от рабочих дел. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом сравнения заработных плат Platy.cz на основе ответов более 2 300 респондентов.
Более детальное исследование показало, что 6% респондентов регулярно, практически каждый день, выделяют время на проверку новостей на работе и решение неотложных вопросов. Еще 18% время от времени активно проверяют электронную почту и решают необходимые вопросы. Около 36% работают в порядке исключения, то есть только тогда, когда кто-то из сотрудников обращается к ним со срочным вопросом. 1% опрошенных заявил, что работает в отпуске практически как обычно.
Работа во время отпуска не связана с давлением со стороны начальства; большинство людей берут с собой рабочие дела по собственному желанию. Основной мотивацией обычно является внутренняя потребность быть в курсе событий или поддерживать бесперебойный рабочий процесс. Треть опрошенных заявили, что хотят иметь полный контроль, и такая же большая доля отметила ответственность перед клиентами. Еще 13% не могут отключиться из-за привычки постоянно проверять рабочий телефон или ноутбук. Только пятая часть работают, потому что этого от них требует начальство.
Работа во время отпуска не связана с давлением со стороны начальства; большинство людей берут с собой рабочие дела по собственному желанию. Основной мотивацией обычно является внутренняя потребность быть в курсе событий или поддерживать бесперебойный рабочий процесс. Треть опрошенных заявили, что хотят иметь полный контроль, и такая же большая доля отметила ответственность перед клиентами. Еще 13% не могут отключиться из-за привычки постоянно проверять рабочий телефон или ноутбук. Только пятая часть работают, потому что этого от них требует начальство.
«Технологии позволяют нам постоянно быть на связи, и мы часто привыкаем к ним больше, чем признаемся. Хотя зачастую в этом нет необходимости, мы проверяем почту или отвечаем на сообщения, просто чтобы не чувствовать, что что-то упускаем. Однако это давление часто исходит от нас самих», — прокомментировал Мирослав Дравецкий из портала Platy.cz, входящего в Alma Career.
Опрос выявил сильную корреляцию между доходом, профессиональной принадлежностью и склонностью работать во время отпуска. Люди с высокой заработной платой работают в отпуске значительно чаще, чем люди с низкой заработной платой. Руководители высшего звена реже всего отдыхают во время отпуска, и лишь десятая часть из них заявила, что вообще не работает во время отпуска. С другой стороны, среди неквалифицированных рабочих этот показатель составляет 73%, а среди специалистов и работников сферы услуг — 64%.
С другой стороны, люди с более высоким доходом из руководящего состава чаще работают по собственной инициативе, например, из-за необходимости иметь общее представление о ситуации. Парадоксально, но, несмотря на более высокую частоту работы в отпуске, люди с более высоким доходом чаще сообщают, что хорошо отдыхают.
Хотя 55% респондентов планируют использовать весь отпуск в этом году, лишь малая часть из них чувствуют себя по-настоящему отдохнувшими. Только треть опрошенных чувствуют себя определенно отдохнувшими после отпуска, половина — скорее отдохнувшими. Около 13% признаются, что им не удается по-настоящему отключиться во время отпуска.
Опрос проводился в июне 2025 года на анонимном портале сравнения зарплат Platy.cz. В нем приняли участие 2 335 респондентов из разных возрастных, профессиональных групп и групп по уровню дохода.
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