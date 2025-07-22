Берлинские больницы готовятся к войне. Разработан секретный план
22 июля 2025
12:00
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Берлинские больницы готовятся к возможному началу войны и к необходимости оказания помощи большому количеству раненых. По словам Ины Циборры, члена правительства Берлина, такой сценарий более вероятен из-за войны в Украине, чем это представлялось до 2022 года. Поэтому был разработан новый план гражданской защиты, учитывающий военный конфликт в столице Германии. Некоторые его части засекречены.
«В Германии и Берлине действует хорошо оснащенная и функционирующая система реагирования на катастрофы, несчастные случаи, стихийные бедствия и преступность. Однако в связи с изменением уровня угрозы потребовалось усилить гражданскую оборону больше, чем в предыдущие годы», — заявил берлинский сенатор по вопросам здравоохранения.
«Мегаполис с миллионным населением стал объектом военного нападения, на улицах идут бои. Больницы не функционируют, но в то же время многим раненым требуется лечение», — так агентство DPA охарактеризовало «мрачный сценарий», к которому Берлин готовится в новом плане. В последние годы над ним совместно работали 12 берлинских клиник, городское правительство и немецкая армия. Часть плана засекречена по соображениям безопасности.
План помимо прочего касается обеспечения больничного снабжения, распределения пациентов и обеспечения достаточного количества энергии и лекарств. Планы также включают сценарий, который потребует эвакуации всей столицы. В настоящее время в Берлине проживает около 3,8 миллиона человек, но, согласно недавно опубликованной оценке, к 2040 году их число должно достичь 4 миллионов.
В то же время глава Берлинской ассоциации больниц Марк Шрайнер заверяет, что больницы готовы к различным сценариям благодаря регулярным учениям. Однако, по его словам, новый рамочный план показал, что некоторые моменты еще нуждаются в доработке. Помимо войны, план также включает сценарии пандемии, стихийных бедствий, таких как аномальная жара или наводнения, и террористических атак.
Германия начала более серьезно готовиться к возможной войне в ответ на оккупацию Россией украинского полуострова Крым в 2014 году, но российское вторжение в Украину в феврале 2022 года срочно изменило планы. Федеральное ведомство гражданской обороны (BBK) также начало искать способ обеспечить достаточное пространство для укрытия жителей в случае опасности. В Германии не хватает мест для гражданского населения. В 2020 году правительство Германии возобновило ежегодные общенациональные испытания системы оповещения, которая включает сирены, приложения оповещения и экстренные оповещения.
В последние годы немецкие политики и военные предупреждали о возможности нападения России на Организацию Североатлантического договора к 2029 году. Чаще всего говорят о нападении на страны Балтии, но политики заявляют, что нельзя исключать и нападение на Берлин, центр мощи крупнейшей экономики Европейского союза.
Некоторое время назад немецкие СМИ сообщили, что правительство канцлера Фридриха Мерца решило изменить методы коммуникации в этой связи. После встречи с представителями Федеральной разведывательной службы (BND) возникли сомнения в том, не привело ли предупреждение до 2029 года к прямо противоположным результатам. «Календарь говорит о том, что мы можем покоиться с миром еще четыре года», — сообщил военный источник журналу Der Spiegel. Поэтому Мерц и другие члены его правительства в последнее время говорят о том, что Германия уже находится в состоянии войны. Они уже сталкиваются с российскими атаками в форме шпионажа, саботажа и дезинформационных кампаний.
«Мегаполис с миллионным населением стал объектом военного нападения, на улицах идут бои. Больницы не функционируют, но в то же время многим раненым требуется лечение», — так агентство DPA охарактеризовало «мрачный сценарий», к которому Берлин готовится в новом плане. В последние годы над ним совместно работали 12 берлинских клиник, городское правительство и немецкая армия. Часть плана засекречена по соображениям безопасности.
План помимо прочего касается обеспечения больничного снабжения, распределения пациентов и обеспечения достаточного количества энергии и лекарств. Планы также включают сценарий, который потребует эвакуации всей столицы. В настоящее время в Берлине проживает около 3,8 миллиона человек, но, согласно недавно опубликованной оценке, к 2040 году их число должно достичь 4 миллионов.
В то же время глава Берлинской ассоциации больниц Марк Шрайнер заверяет, что больницы готовы к различным сценариям благодаря регулярным учениям. Однако, по его словам, новый рамочный план показал, что некоторые моменты еще нуждаются в доработке. Помимо войны, план также включает сценарии пандемии, стихийных бедствий, таких как аномальная жара или наводнения, и террористических атак.
Германия начала более серьезно готовиться к возможной войне в ответ на оккупацию Россией украинского полуострова Крым в 2014 году, но российское вторжение в Украину в феврале 2022 года срочно изменило планы. Федеральное ведомство гражданской обороны (BBK) также начало искать способ обеспечить достаточное пространство для укрытия жителей в случае опасности. В Германии не хватает мест для гражданского населения. В 2020 году правительство Германии возобновило ежегодные общенациональные испытания системы оповещения, которая включает сирены, приложения оповещения и экстренные оповещения.
В последние годы немецкие политики и военные предупреждали о возможности нападения России на Организацию Североатлантического договора к 2029 году. Чаще всего говорят о нападении на страны Балтии, но политики заявляют, что нельзя исключать и нападение на Берлин, центр мощи крупнейшей экономики Европейского союза.
Некоторое время назад немецкие СМИ сообщили, что правительство канцлера Фридриха Мерца решило изменить методы коммуникации в этой связи. После встречи с представителями Федеральной разведывательной службы (BND) возникли сомнения в том, не привело ли предупреждение до 2029 года к прямо противоположным результатам. «Календарь говорит о том, что мы можем покоиться с миром еще четыре года», — сообщил военный источник журналу Der Spiegel. Поэтому Мерц и другие члены его правительства в последнее время говорят о том, что Германия уже находится в состоянии войны. Они уже сталкиваются с российскими атаками в форме шпионажа, саботажа и дезинформационных кампаний.
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