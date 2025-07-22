Берлинские больницы готовятся к войне. Разработан секретный план

Новости 420on 22 июля 2025 12:00 715

Берлинские больницы готовятся к возможному началу войны и к необходимости оказания помощи большому количеству раненых. По словам Ины Циборры, члена правительства Берлина, такой сценарий более вероятен из-за войны в Украине, чем это представлялось до 2022 года. Поэтому был разработан новый план гражданской защиты, учитывающий военный конфликт в столице Германии. Некоторые его части засекречены.