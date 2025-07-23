Чешские СМИ: Украине понадобится 120 миллиардов долларов на оборону в следующем году

Новости 420on 23 июля 2025 15:00 581

Украине потребуется не менее 120 миллиардов долларов (2,5 триллиона крон) на оборону от российской агрессии в следующем году, при этом половину этой суммы Киев хочет получить от партнеров. Министр обороны Денис Шмыгаль заявил об этом, выступая перед главами иностранных дипломатических миссий в Украине.