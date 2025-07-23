Чешские СМИ: Украине понадобится 120 миллиардов долларов на оборону в следующем году
23 июля 2025
15:00
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Украине потребуется не менее 120 миллиардов долларов (2,5 триллиона крон) на оборону от российской агрессии в следующем году, при этом половину этой суммы Киев хочет получить от партнеров. Министр обороны Денис Шмыгаль заявил об этом, выступая перед главами иностранных дипломатических миссий в Украине.
«В следующем году нам понадобится не менее 120 миллиардов долларов на оборону. Мы работаем с другими странами, чтобы получить половину этой суммы при поддержке наших союзников», — написал Шмыгаль в Telegram. «Мы уже ведем предметные переговоры со странами ЕС и НАТО», — добавил он.
Он также высказался за увеличение поставок современных систем ПВО, особенно тех, которые способны сбивать российские баллистические ракеты.
Он также заявил, что все больше иностранных компаний готовы сотрудничать с Украиной и производить продукцию на ее территории. По его словам, Украине необходимы дополнительные средства для развития отрасли, в частности, для производства так называемых беспилотников FPV, беспилотных летательных аппаратов большой дальности и средств перехвата воздушных целей.
«Мы готовы поделиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями», — заявил Шмыгаль, до прошлой недели занимавший пост премьер-министра Украины. Он предложил союзникам создание совместных предприятий, передачу лицензий и открытие производственных предприятий в странах-партнерах.
Украина уже более трех лет противостоит масштабной российской военной агрессии. В последнее время Москва усилила авиаудары по соседней стране, а ее войска продвигаются медленно и с большими потерями во многих местах.
Киев сотрудничает с западными партнерами в совместных проектах по производству оружия, боеприпасов и модернизации техники. В этих инициативах участвуют и чешские компании.
Он также высказался за увеличение поставок современных систем ПВО, особенно тех, которые способны сбивать российские баллистические ракеты.
Он также заявил, что все больше иностранных компаний готовы сотрудничать с Украиной и производить продукцию на ее территории. По его словам, Украине необходимы дополнительные средства для развития отрасли, в частности, для производства так называемых беспилотников FPV, беспилотных летательных аппаратов большой дальности и средств перехвата воздушных целей.
«Мы готовы поделиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями», — заявил Шмыгаль, до прошлой недели занимавший пост премьер-министра Украины. Он предложил союзникам создание совместных предприятий, передачу лицензий и открытие производственных предприятий в странах-партнерах.
Украина уже более трех лет противостоит масштабной российской военной агрессии. В последнее время Москва усилила авиаудары по соседней стране, а ее войска продвигаются медленно и с большими потерями во многих местах.
Киев сотрудничает с западными партнерами в совместных проектах по производству оружия, боеприпасов и модернизации техники. В этих инициативах участвуют и чешские компании.
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