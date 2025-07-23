Чехи активнее копят деньги: треть откладывает более 5 000 крон в месяц

При этом 11% домохозяйств не откладывают никаких средств, а еще 11% накапливают менее 1 000 крон в месяц. Количество семей, не имеющих финансовой подушки, снизилось с 14% в прошлом году до 10% в 2025-м.





«Наличие достаточного финансового резерва крайне важно для преодоления неожиданных жизненных ситуаций — потери дохода, внезапных расходов или проблем со здоровьем. Идеальная подушка должна покрывать расходы семьи минимум на три-шесть месяцев. Лучший способ накопления — регулярное откладывание даже небольших сумм, которые со временем накапливаются», — отметил омбудсмен клиентов Home Credit Мирослав Зборовский.





По данным исследования, четверть чехов имеет финансовый запас в размере одного месячного дохода или меньше, а 26% семей накопили сумму, превышающую пятикратный месячный доход.





28% респондентов заявили о росте своих сбережений, тогда как в прошлом году таких было 19%. В то же время 38% сообщили о сокращении резерва — на 10% меньше, чем годом ранее. Наибольший рост накоплений наблюдается среди молодых людей 18–26 лет, домохозяйств с доходом свыше 60 000 крон, обладателей высшего образования и неженатых/незамужних.









Сложнее всего копить семьям с доходом до 25 000 крон в месяц: пятая часть из них вовсе не откладывает деньги , а 30% — очень мало.

Самым популярным инструментом остаются сберегательные счета, ими пользуются 72% чехов. На обычных текущих счетах хранит резервы 32% респондентов — это на семь процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, отметил аналитик Home Credit Ярослав Ондрушек. Интересно, что люди с более низким уровнем образования и жители небольших населённых пунктов с численностью до 1 000 человек предпочитают хранить деньги наличными дома.



