Чехи активнее копят деньги: треть откладывает более 5 000 крон в месяц
23 июля 2025
19:30
416
Чехи все больше осознают важность финансовой подушки безопасности, увеличивают ее размеры и активнее копят. Согласно результатам июньского опроса, проведенного агентством Ipsos по заказу Home Credit среди более тысячи респондентов, треть домашних хозяйств откладывает более 5 000 крон ежемесячно — это на пять процентных пунктов больше, чем в прошлом году.
При этом 11% домохозяйств не откладывают никаких средств, а еще 11% накапливают менее 1 000 крон в месяц. Количество семей, не имеющих финансовой подушки, снизилось с 14% в прошлом году до 10% в 2025-м.
«Наличие достаточного финансового резерва крайне важно для преодоления неожиданных жизненных ситуаций — потери дохода, внезапных расходов или проблем со здоровьем. Идеальная подушка должна покрывать расходы семьи минимум на три-шесть месяцев. Лучший способ накопления — регулярное откладывание даже небольших сумм, которые со временем накапливаются», — отметил омбудсмен клиентов Home Credit Мирослав Зборовский.
По данным исследования, четверть чехов имеет финансовый запас в размере одного месячного дохода или меньше, а 26% семей накопили сумму, превышающую пятикратный месячный доход.
28% респондентов заявили о росте своих сбережений, тогда как в прошлом году таких было 19%. В то же время 38% сообщили о сокращении резерва — на 10% меньше, чем годом ранее. Наибольший рост накоплений наблюдается среди молодых людей 18–26 лет, домохозяйств с доходом свыше 60 000 крон, обладателей высшего образования и неженатых/незамужних.
Сложнее всего копить семьям с доходом до 25 000 крон в месяц: пятая часть из них вовсе не откладывает деньги, а 30% — очень мало.
Самым популярным инструментом остаются сберегательные счета, ими пользуются 72% чехов. На обычных текущих счетах хранит резервы 32% респондентов — это на семь процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, отметил аналитик Home Credit Ярослав Ондрушек. Интересно, что люди с более низким уровнем образования и жители небольших населённых пунктов с численностью до 1 000 человек предпочитают хранить деньги наличными дома.
Среди молодых и образованных чехов все большую популярность приобретает инвестирование. Почти половина населения использует различные инвестиционные продукты. Наиболее популярными являются ETF-фонды (19% респондентов), среди людей с доходом выше 50 000 крон — их доля достигает 40%. Акции конкретных компаний предпочитают 18% чехов, чаще всего это представители молодежи и выпускники вузов. Недвижимость остается востребованной у людей с высокими доходами, а криптовалюты привлекают в основном молодежь и жителей Праги.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
23 ИЮЛЯ 2025
356
15:00
23 ИЮЛЯ 2025
818
13:30
22 ИЮЛЯ 2025
1688
12:00
22 ИЮЛЯ 2025
2283
10:30
22 ИЮЛЯ 2025
934
16:30
21 ИЮЛЯ 2025
1328
12:00
21 ИЮЛЯ 2025
1990
19:00
19 ИЮЛЯ 2025
1316
21:00
18 ИЮЛЯ 2025
2063