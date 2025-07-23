Цены на ювелирные украшения в Чехии продолжают расти: золото подорожало почти вдвое

Новости и статьи 23 июля 2025 21:00 357

Цены на ювелирные изделия в Чехии стабильно растут уже несколько лет подряд. В 2025 году по сравнению с прошлым годом стоимость украшений увеличилась более чем на треть, а в сравнении с 2019 годом — практически вдвое. Об этом сообщили представители ювелирной отрасли.