Цены на ювелирные украшения в Чехии продолжают расти: золото подорожало почти вдвое
23 июля 2025
21:00
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Цены на ювелирные изделия в Чехии стабильно растут уже несколько лет подряд. В 2025 году по сравнению с прошлым годом стоимость украшений увеличилась более чем на треть, а в сравнении с 2019 годом — практически вдвое. Об этом сообщили представители ювелирной отрасли.
Основными причинами роста называют повышение цен на драгоценные металлы и другие сопутствующие расходы — от огранки камней до стоимости энергии и логистики.
Согласно данным компании 4fin, в первом полугодии текущего года золото в Чехии подорожало более чем на 20%, серебро — примерно на 25%, а платина — на 15%.
Консультант компании Михаэла Моравцова пояснила, что удорожание золота вызвано геополитической нестабильностью, ослаблением доллара и активной скупкой металла центробанками. Рост цен на серебро и платину также объясняется возросшим спросом в высокотехнологичных отраслях — от солнечной энергетики до водородных технологий и автопрома.
Как рассказал сооснователь ювелирного бренда Eppi Матей Суковский, рост цен на украшения продолжается уже пять лет подряд. Во время пандемии COVID-19 были закрыты добывающие предприятия и приостановлена поставка драгоценных камней, что также отразилось на цене. Дополнительную нагрузку создают растущие расходы на электроэнергию и ручной труд.
Наиболее заметно подорожали золотые украшения — их стоимость, по словам Суковского, почти удвоилась с середины 2023 года. «Это беспрецедентный скачок цен на основные материалы, подобное мы видели лишь в 2008 году», — отметил он.
Основательница ювелирного бренда Klenota Ярмила Сливова уточнила, что стоимость некоторых видов золотых изделий увеличилась на 35% и более. По ее прогнозу, тенденция сохранится и в дальнейшем. «В сравнении с 2019 годом украшения стали значительно дороже — у многих позиций цена почти удвоилась. Это связано не только с ростом стоимости золота, но и с тем, что ювелирное изделие — это во многом результат сложной ручной работы», — подчеркнула Сливова.
Интересно, что, несмотря на рост цен, поведение покупателей существенно не изменилось. По словам Сливовой, все больше клиентов воспринимают ювелирные изделия как долгосрочную инвестицию, склонны тратить больше и чаще выбирают украшения с драгоценными камнями или оригинальными материалами.
Тем не менее некоторые розничные продавцы отмечают снижение объемов продаж в пересчете на единицы товара. Представитель Zlatnictví Noemi Филип Вратный отметил, что из-за дороговизны сырья компания, как и Eppi, была вынуждена сократить маржу.
«С серебряными изделиями ситуация проще — они все еще доступны. Стоимость металла составляет небольшую часть цены, а основную долю занимает оплата труда», — пояснил он.
Ювелирный бренд Olivie, специализирующийся на серебре, зафиксировал небольшой рост продаж по сравнению с прошлым годом. Как отметил маркетолог компании Давид Полак, весной спрос был умеренным, но с наступлением лета наблюдается заметное оживление.
Согласно данным компании 4fin, в первом полугодии текущего года золото в Чехии подорожало более чем на 20%, серебро — примерно на 25%, а платина — на 15%.
Консультант компании Михаэла Моравцова пояснила, что удорожание золота вызвано геополитической нестабильностью, ослаблением доллара и активной скупкой металла центробанками. Рост цен на серебро и платину также объясняется возросшим спросом в высокотехнологичных отраслях — от солнечной энергетики до водородных технологий и автопрома.
Как рассказал сооснователь ювелирного бренда Eppi Матей Суковский, рост цен на украшения продолжается уже пять лет подряд. Во время пандемии COVID-19 были закрыты добывающие предприятия и приостановлена поставка драгоценных камней, что также отразилось на цене. Дополнительную нагрузку создают растущие расходы на электроэнергию и ручной труд.
Наиболее заметно подорожали золотые украшения — их стоимость, по словам Суковского, почти удвоилась с середины 2023 года. «Это беспрецедентный скачок цен на основные материалы, подобное мы видели лишь в 2008 году», — отметил он.
Основательница ювелирного бренда Klenota Ярмила Сливова уточнила, что стоимость некоторых видов золотых изделий увеличилась на 35% и более. По ее прогнозу, тенденция сохранится и в дальнейшем. «В сравнении с 2019 годом украшения стали значительно дороже — у многих позиций цена почти удвоилась. Это связано не только с ростом стоимости золота, но и с тем, что ювелирное изделие — это во многом результат сложной ручной работы», — подчеркнула Сливова.
Интересно, что, несмотря на рост цен, поведение покупателей существенно не изменилось. По словам Сливовой, все больше клиентов воспринимают ювелирные изделия как долгосрочную инвестицию, склонны тратить больше и чаще выбирают украшения с драгоценными камнями или оригинальными материалами.
Тем не менее некоторые розничные продавцы отмечают снижение объемов продаж в пересчете на единицы товара. Представитель Zlatnictví Noemi Филип Вратный отметил, что из-за дороговизны сырья компания, как и Eppi, была вынуждена сократить маржу.
«С серебряными изделиями ситуация проще — они все еще доступны. Стоимость металла составляет небольшую часть цены, а основную долю занимает оплата труда», — пояснил он.
Ювелирный бренд Olivie, специализирующийся на серебре, зафиксировал небольшой рост продаж по сравнению с прошлым годом. Как отметил маркетолог компании Давид Полак, весной спрос был умеренным, но с наступлением лета наблюдается заметное оживление.
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