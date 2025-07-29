В Чехии сокращается количество должников с исполнительными производствами, но число новых дел снова растет

Согласно свежим данным карты задолженности, подготовленной Институтом профилактики и решения проблем с задолженностью (IPŘP) совместно с агентством PAQ Research, в Чехии продолжается спад числа исполнительных производств и количества людей, в них вовлеченных. Этот процесс охватывает практически всю страну. Однако эксперты указывают на тревожную тенденцию: за второй квартал 2025 года было инициировано 119 000 новых производств — это на 10 000 больше, чем за тот же период годом ранее. Рост наблюдается уже четвертый квартал подряд. При этом большинство новых дел открываются в отношении уже известных должников.





Объемы задолженности

На конец июня в производстве находилось 3,1 миллиона дел, связанных с долгами 606 000 человек. Общая сумма взысканий составляла 553 миллиарда крон. Для сравнения, год назад исполнялось 3,7 миллиона дел в отношении 632 000 человек, а объем задолженности достигал 574 миллиардов крон. В 2017 году ситуация была значительно хуже — 4,7 миллиона производств и 863 000 должников.





Доля жителей Чехии старше 15 лет, находящихся под исполнительным производством, составляет 6,6%. Это меньше, чем в 2023 году (6,9%) и значительно ниже уровня 2017 года (почти 10%).





Региональные различия

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в северо-западных регионах страны. В Устецком крае 12,5% жителей старше 15 лет имеют исполнительные дела, в Карловарском — 11,2%. Лучшая ситуация — в Злинском крае, где показатель составляет лишь 4,1%.





В ряде населенных пунктов доля лиц с исполнительными производствами поражает масштабами. Так, в деревне Вржесова под производствами находится половина жителей, в Обрнице — 46%, а в Кршиштянове — 39%.





Множественные производства и суммы долга

Три четверти должников имеют два и более исполнительных дел. В наиболее пострадавших регионах (Устецкий, Моравско-Силезский и Либерецкий края) таких четыре из пяти. Средний долг, взыскиваемый с одного человека, составляет 912 455 крон. В Праге этот показатель почти вдвое выше — в среднем более 1,8 миллиона крон.





Причины снижения задолженности

Снижение общего числа производств объясняется рядом законодательных инициатив. В частности, введением так называемых «прощений долгов» — кампаний Milostivé léto, в рамках которых должники могли погасить старые долги без штрафов и пени. Также был прекращен ряд мелких исполнительных производств — дел с незначительными суммами задолженности.





Кроме того, в 2024 году вступили в силу изменения в процедуре банкротства физических лиц: срок стандартного процесса списания долгов был сокращен с пяти до трех лет. Это стало одной из рекомендованных мер Национального экономического совета правительства (NERV) по поддержке роста экономики.





Социально-экономические последствия

Проблема хронической задолженности остается существенным барьером для трудоустройства. Из-за высоких удержаний из заработной платы (оставляется лишь необлагаемый минимум) многие предпочитают работать неофициально, что наносит ущерб экономике и бюджету. Это также тормозит развитие регионов и усиливает социальные различия. По мнению экспертов, долговая нагрузка влияет даже на политические предпочтения населения, способствуя радикализации и поддержке экстремистских партий.