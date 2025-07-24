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Обнаружена еще одна сверхновая в галактике NGC 7331

Новости и статьи
24 июля 2025
18:00
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14 июля 2025 года в спиральной галактике NGC 7331, расположенной в созвездии Пегаса, астрономами была обнаружена новая сверхновая SN 2025rbs. Ее удалось запечатлеть и в Чехии.

Космический «двойник» Млечного Пути 
Галактика NGC 7331 находится на расстоянии примерно от 40 до 45 миллионов световых лет от Земли. Первыми вспышку зафиксировали телескопы международной обсерватории GOTO (Gravitational-wave Optical Transient Observer), установленные на острове Ла-Пальма (Канарский архипелаг) и на юго-востоке Австралии. Проект финансируется рядом ведущих университетов мира и специализируется на наблюдении гамма-всплесков и сверхновых. 

Галактика NGC 7331 входит в так называемую группу Deer Lick — астрономическое скопление, в центре которого находится эта спиральная система. Ее окружает еще четыре более удаленных галактики. Название группы связано с американской точкой наблюдения Deer Lick Gap в Северной Каролине, где астроном Том Лорезин проводил многочисленные исследования. 

Особый интерес вызывает и структура галактики: по своим размерам и форме она очень напоминает наш Млечный Путь. По этой причине NGC 7331 иногда называют его «двойником». 

История вспышек и текущие наблюдения 
За последние сто лет в NGC 7331 было зафиксировано четыре вспышки сверхновых, включая нынешнюю. Самая яркая из них произошла 28 июня 1959 года и имела звездную величину 13,4. Текущая SN 2025rbs в момент фиксации светила с величиной 17,07 — настолько тускло, что она практически невидима даже в телескоп, если не использовать сложные методы съемки. 

Для фиксации вспышки была использована методика stacking — послойное наложение множества двухминутных экспозиций, суммарной длительностью около восьми часов (включая майские предварительные снимки, на которых звезда еще не была видна). Эта техника позволяет «вытянуть» слабые объекты глубокого космоса на итоговом изображении. 

Что такое сверхновая? 
Сверхновая — это мощный взрыв умирающей звезды, сопровождающийся резким увеличением яркости. Обычно он представляет собой облако плазмы, светимость которого убывает в течение недель или месяцев, пока не исчезнет.

Сверхновая SN 2025rbs классифицирована как тип Ia. 

космос наука
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