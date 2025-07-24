ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии самая дорогая электроэнергия среди стран Вышеградской четверки (V4), топливо дешевле

Новости 420on
24 июля 2025
10:30
606
В Чехии самая дорогая электроэнергия среди стран Вышеградской четверки (V4). В то время как большинство соседних стран используют регулирование цен или другие меры государственного вмешательства для ограничения роста оптовых цен на энергоносители, Чешская Республика является исключением. Напротив, цены на топливо в Чехии в настоящее время одни из самых низких в Европе. Во всех странах также есть проблемы с доступностью собственного жилья, строительство в Чехии застопорилось.
Это следует из анализа, представленного журналистам группой Creditas.

Согласно анализу, основной причиной более высоких цен на электроэнергию в стране по сравнению с другими странами V4 является прямое влияние оптовых цен. По данным Creditas, Польша, Венгрия и Словакия ограничивают это влияние, регулируя цены и устанавливая максимальные цены. Регулируемая цена, как правило, ниже рыночной. Венгры и словаки также используют другие меры государственного вмешательства для защиты потребителей.

«В результате чехи платят 0,33 евро за киловатт-час электроэнергии, то есть в три раза больше, чем венгры, вдвое больше, чем словаки, и почти столько же, сколько немцы», — отметил Вацлав Скоблик, коммерческий директор группы UCED. Чехия также демонстрирует худшие результаты при сравнении цен и покупательной способности.

Чешская Республика демонстрирует несколько лучшие результаты при сравнении цен на топливо. В настоящее время в Чехии самые низкие цены на бензин в регионе. По данным Creditas, стабильная налоговая нагрузка и сильная валюта способствуют снижению цен. Однако, согласно анализу, ситуация с покупательной способностью не столь благоприятна, и внутренние цены на топливо почти вдвое выше, чем в Германии.

Анализ также показал, что текущая ситуация может существенно измениться в будущем благодаря планируемой новой системе квот на выбросы ETS 2 для транспорта и отопления зданий.

В исследовании также рассматривался вопрос доступности собственного жилья, с которым сталкивается весь регион V4. Однако Прага в этом отношении является крайностью, поскольку это город с самой низкой доступностью собственного жилья с точки зрения цен и доходов. Ситуация в Чехии также ухудшается из-за слабого строительства. Если в прошлом году в Польше было построено 4,4 квартиры на 100 000 жителей, в Словакии — 2,8, а в Германии — 2,6, то в Чехии этот показатель составил 2,4 квартиры. В Венгрии ситуация была хуже — 1,6. С другой стороны, Чешская Республика находится в более выгодном положении по сравнению с другими странами V4 в плане стоимости аренды жилья.

«Основным препятствием для развития жилищного строительства в Чехии является чрезвычайная длительность строительных процедур, которая в восемь раз дольше, чем в Польше, и в четыре раза дольше, чем в Венгрии или Словакии», — отметил Борек Симандл, директор по продажам Creditas Real Estate.
электричество Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
24 ИЮЛЯ 2025
332
ОБЩЕСТВО
БЕНЗИН В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛ, ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ОСТАЛИСЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
12:00
24 ИЮЛЯ 2025
1214
ОБЩЕСТВО
ИЗ ПРАГИ В МЮНХЕН ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА, В БЕРЛИН — ЧЕРЕЗ НОВЫЙ ТОННЕЛЬ
09:00
24 ИЮЛЯ 2025
1114
ПОЛИТИКА
ШЕСТЬ СТРАН, ВКЛЮЧАЯ ЧЕХИЮ, СОГЛАСИЛИСЬ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ УЖЕСТОЧЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ ЕС
21:00
23 ИЮЛЯ 2025
1219
ОБЩЕСТВО
ЦЕНЫ НА ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ: ЗОЛОТО ПОДОРОЖАЛО ПОЧТИ ВДВОЕ
19:30
23 ИЮЛЯ 2025
975
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ АКТИВНЕЕ КОПЯТ ДЕНЬГИ: ТРЕТЬ ОТКЛАДЫВАЕТ БОЛЕЕ 5 000 КРОН В МЕСЯЦ
15:00
23 ИЮЛЯ 2025
1223
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: УКРАИНЕ ПОНАДОБИТСЯ 120 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ НА ОБОРОНУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
12:00
23 ИЮЛЯ 2025
3013
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ СЕНАТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОДОБРИТ УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА
19:30
22 ИЮЛЯ 2025
2713
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ОТРАВИЛ ОБЕЗЬЯНКУ ШОКОЛАДОМ MERCI. ЖИВОТНОЕ СКОНЧАЛОСЬ В МУКАХ, САМЕЦ ОБЕЗЬЯНЫ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПАРЫ
13:30
22 ИЮЛЯ 2025
1792
ОБЩЕСТВО
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УГРОЗАХ ШКОЛАМ УКРАИНЕЦ, ПО-ВИДИМОМУ, БЫЛ ОПЛАЧЕН ИЗ РОССИИ, УТВЕРЖДАЕТ BIS
12:00
22 ИЮЛЯ 2025
2433
ОБЩЕСТВО
БЕРЛИНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ. РАЗРАБОТАН СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН
10:30
22 ИЮЛЯ 2025
968
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: БОЛЕЕ 60% ЧЕХОВ РАБОТАЮТ В ОТПУСКЕ
09:00
22 ИЮЛЯ 2025
9453
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОЕЗДА СТОИМОСТЬЮ 7 МИЛЛИАРДОВ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ СО СКОРОСТЬЮ ДО 200 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС
16:30
21 ИЮЛЯ 2025
1360
ПОЛИТИКА
ЗАРПЛАТЫ ЧЕШСКИХ ПОЛИТИКОВ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСЯТ 300 000 КРОН В МЕСЯЦ
12:00
21 ИЮЛЯ 2025
2034
ОБЩЕСТВО
ЕС РЕШИЛ ОТМЕНИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧЕХИИ НА ИМПОРТ НЕФТИ ИЗ РОССИИ
10:30
21 ИЮЛЯ 2025
2651
ОБЩЕСТВО
ЖУРНАЛИСТКА КУРБАНГАЛЕЕВА ПРИГОВОРЕНА В РОССИИ К ВОСЬМИ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. ЧЕХИЯ ЕЕ НЕ ВЫДАСТ