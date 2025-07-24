В Чехии самая дорогая электроэнергия среди стран Вышеградской четверки (V4), топливо дешевле

Новости 420on 24 июля 2025 10:30 606

В Чехии самая дорогая электроэнергия среди стран Вышеградской четверки (V4). В то время как большинство соседних стран используют регулирование цен или другие меры государственного вмешательства для ограничения роста оптовых цен на энергоносители, Чешская Республика является исключением. Напротив, цены на топливо в Чехии в настоящее время одни из самых низких в Европе. Во всех странах также есть проблемы с доступностью собственного жилья, строительство в Чехии застопорилось.