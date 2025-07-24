Из Праги в Мюнхен за четыре часа, в Берлин — через новый тоннель

Новости 420on 24 июля 2025 12:00 1215

Правительство хочет сократить время в пути на поезде из Праги в Мюнхен с шести до четырех часов, а из Праги в Берлин — до двух часов, то есть примерно вдвое. Этому поможет тоннель в Рудных горах, длина которого составит 11 километров с чешской стороны и 18 километров с немецкой. Об этом заявили премьер-министр и лидер партии ODS Петр Фиала и министр транспорта Мартин Купка от ODS после заседания правительства.