Из Праги в Мюнхен за четыре часа, в Берлин — через новый тоннель
24 июля 2025
12:00
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Правительство хочет сократить время в пути на поезде из Праги в Мюнхен с шести до четырех часов, а из Праги в Берлин — до двух часов, то есть примерно вдвое. Этому поможет тоннель в Рудных горах, длина которого составит 11 километров с чешской стороны и 18 километров с немецкой. Об этом заявили премьер-министр и лидер партии ODS Петр Фиала и министр транспорта Мартин Купка от ODS после заседания правительства.
Фиала договорился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине о поддержке строительства тоннеля через Рудные (Крушные) горы.
«Мы видим ситуацию так же, как и канцлер Мерц: транспортное сообщение необходимо улучшить», — заявил Фиала в среду.
«Нам срочно нужно быстрое сообщение», — подчеркнул премьер-министр. Чешская Республика потратит около 45 миллиардов крон на строительство тоннеля через Рудные горы.
Кабинет Петра Фиалы провел в среду последнее заседание перед трехнедельными правительственными каникулами. Они продлятся до 14 августа. Правительство соберется вновь в среду, 20 августа.
«Мы видим ситуацию так же, как и канцлер Мерц: транспортное сообщение необходимо улучшить», — заявил Фиала в среду.
«Нам срочно нужно быстрое сообщение», — подчеркнул премьер-министр. Чешская Республика потратит около 45 миллиардов крон на строительство тоннеля через Рудные горы.
Кабинет Петра Фиалы провел в среду последнее заседание перед трехнедельными правительственными каникулами. Они продлятся до 14 августа. Правительство соберется вновь в среду, 20 августа.
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