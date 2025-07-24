Бензин в Чехии подорожал, цены на дизельное топливо остались на прежнем уровне

Новости 420on 24 июля 2025 13:30 333

Цена на самый продаваемый бензин Natural 95 выросла в среднем на 13 геллеровв до 34,23 кроны за литр. Цена на дизельное топливо осталась на прежнем уровне и составила 33,35 кроны за литр. Об этом свидетельствуют данные компании CCS, которая отслеживает цены. Несмотря на текущий рост цен, бензин всё ещё на 4,14 кроны за литр дешевле, чем в тот же период прошлого года. Дизельное топливо теперь на 3,62 кроны дешевле, чем в прошлом году.