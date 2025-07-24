Бензин в Чехии подорожал, цены на дизельное топливо остались на прежнем уровне
24 июля 2025
13:30
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Цена на самый продаваемый бензин Natural 95 выросла в среднем на 13 геллеровв до 34,23 кроны за литр. Цена на дизельное топливо осталась на прежнем уровне и составила 33,35 кроны за литр. Об этом свидетельствуют данные компании CCS, которая отслеживает цены. Несмотря на текущий рост цен, бензин всё ещё на 4,14 кроны за литр дешевле, чем в тот же период прошлого года. Дизельное топливо теперь на 3,62 кроны дешевле, чем в прошлом году.
В конце июня цены на топливо выросли примерно на крону за две недели из-за роста цен на нефть из-за военного конфликта между Израилем и Ираном. Затем цены достигли максимального уровня примерно за два месяца. Однако с начала июля бензин постепенно дешевеет, а цена на дизельное топливо колеблется.
Самым дешевым топливом в настоящее время заправляются водители в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 33,63 кроны, а литр дизельного топлива — 32,87 кроны. С другой стороны, самое дорогое топливо по-прежнему доступно на заправках в Праге, где литр бензина стоит 35,27 кроны, а литр дизельного топлива — 34,86 кроны.
Ни в одном другом регионе цена на бензин не превышает 35 крон за литр, а на дизельное топливо — 34 кроны. Даже по сравнению со вторым по дороговизне регионом — Оломоуцким краем — цены на топливо в Праге значительно выше. Бензин в Праге почти на 70 геллеров дороже, чем в Оломоуцком крае, а дизельное топливо дороже еще больше, чем на крону.
Самым дешевым топливом в настоящее время заправляются водители в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 33,63 кроны, а литр дизельного топлива — 32,87 кроны. С другой стороны, самое дорогое топливо по-прежнему доступно на заправках в Праге, где литр бензина стоит 35,27 кроны, а литр дизельного топлива — 34,86 кроны.
Ни в одном другом регионе цена на бензин не превышает 35 крон за литр, а на дизельное топливо — 34 кроны. Даже по сравнению со вторым по дороговизне регионом — Оломоуцким краем — цены на топливо в Праге значительно выше. Бензин в Праге почти на 70 геллеров дороже, чем в Оломоуцком крае, а дизельное топливо дороже еще больше, чем на крону.
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