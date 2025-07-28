Щенок ротвейлера бесплатно? Наивность стоила жительнице Чехии 26 тысяч крон
28 июля 2025
16:30
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Жительница города Йирков в Устецком крае стала жертвой хорошо отлаженной мошеннической схемы. Она хотела завести собаку и на интернет-барахолке наткнулась на объявление, в котором женщина якобы бесплатно отдавала щенка ротвейлера. История о том, что владелица не может заботиться о питомце, звучала правдоподобно — но оказалась ложью, за которую пострадавшая заплатила 26 000 крон.
Как сообщает пресс-секретарь полиции Мирослава Глоговска, жертва связалась с «владелицей» щенка по электронной почте, указанной в объявлении. Та заверила, что собака здорова и привита, но находится в Хорватии. Однако доставку щенка она готова организовать через курьерскую службу.
Далее в схему вступил так называемый сотрудник доставки, который через мессенджер WhatsApp потребовал оплату в размере 3 500 крон за транспортировку. Женщина перевела деньги со своего банковского счета. На этом история не закончилась: вскоре ей сообщили, что нужно дополнительно оплатить 15 500 крон за специальную транспортировочную клетку — якобы эту сумму потом вернут. В итоге она отправила еще 9 000 крон по договоренности с «владелицей», которая обязалась доплатить остаток.
Следующий шаг — еще один тревожный «звонок» от курьера: щенку стало плохо в пути, и он нуждается в укрепляющей вакцине. За нее женщина заплатила 7 800 крон. А затем добавила еще 5 700 за разрешение на вывоз животного за границу. Лишь после этих платежей до нее дошло, что она стала жертвой обмана.
Полиция Чешской Республики квалифицировала произошедшее как мошенничество и продолжает расследование.
Далее в схему вступил так называемый сотрудник доставки, который через мессенджер WhatsApp потребовал оплату в размере 3 500 крон за транспортировку. Женщина перевела деньги со своего банковского счета. На этом история не закончилась: вскоре ей сообщили, что нужно дополнительно оплатить 15 500 крон за специальную транспортировочную клетку — якобы эту сумму потом вернут. В итоге она отправила еще 9 000 крон по договоренности с «владелицей», которая обязалась доплатить остаток.
Следующий шаг — еще один тревожный «звонок» от курьера: щенку стало плохо в пути, и он нуждается в укрепляющей вакцине. За нее женщина заплатила 7 800 крон. А затем добавила еще 5 700 за разрешение на вывоз животного за границу. Лишь после этих платежей до нее дошло, что она стала жертвой обмана.
Полиция Чешской Республики квалифицировала произошедшее как мошенничество и продолжает расследование.
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