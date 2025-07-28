Щенок ротвейлера бесплатно? Наивность стоила жительнице Чехии 26 тысяч крон

Новости и статьи 28 июля 2025 16:30 899

Жительница города Йирков в Устецком крае стала жертвой хорошо отлаженной мошеннической схемы. Она хотела завести собаку и на интернет-барахолке наткнулась на объявление, в котором женщина якобы бесплатно отдавала щенка ротвейлера. История о том, что владелица не может заботиться о питомце, звучала правдоподобно — но оказалась ложью, за которую пострадавшая заплатила 26 000 крон.