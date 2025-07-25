«Энергомошенники» возвращаются: плату берут ни за что

Навязчивая тактика и скрытые договоры





Мошенники приходят без предупреждения, обещают существенную скидку на электроэнергию или газ и настаивают на немедленном подписании договоров — нередко забирая все бумаги с собой. Они лгут, что займутся расторжением старого контракта без каких-либо штрафов, хотя у потребителя еще действует договор с текущим поставщиком. Позже оказывается, что посредник своих обещаний не выполнил, а прежний поставщик требует компенсацию за досрочное расторжение.

Кроме того, посредник может взыскать «вознаграждение за услуги», даже если сам стал причиной этих расходов.





Манипуляции с доверенностью

По словам Маркеты Земановой, члена Совета ERÚ, серьезной проблемой становится ситуация, когда клиент подписывает доверенность, а посредник без его ведома заключает контракт с новым поставщиком, не учитывая существующие обязательства. Текущий поставщик в таком случае законно требует оплату штрафа, а потребитель оказывается в двойной финансовой ловушке.





Важно: ничего не подписывать сразу





Эксперты настаивают: перед подписанием необходимо внимательно изучить документы , задать вопросы по непонятным пунктам и взять время на раздумья.

«Если на вас давят и требуют немедленного подписания, это верный признак того, что посредник действует не в ваших интересах», — подчеркивает Земанова.



Часто при личных переговорах мошенники даже не упоминают о плате за смену поставщика или за «администрирование» договора, хотя затем выставляют регулярные счета за свои «услуги», которые фактически не оказываются.



Плата за бездействие

Как поясняет представитель ERÚ Мартин Бортлик, растет число случаев, когда посредники выставляют клиентам регулярные — месячные или годовые — платежи, несмотря на полное отсутствие активности с их стороны. Особенно уязвимы здесь юридические лица, муниципалитеты и предприниматели: в отличие от обычных граждан, они не могут так просто расторгнуть договор о посредничестве.





Обычный потребитель — владелец квартиры, дома или дачи — имеет право в любой момент расторгнуть договор с посредником и отозвать доверенность, заплатив лишь за реально оказанные услуги. У предпринимателей и организаций такой возможности может не быть: все зависит от формулировок конкретного контракта.





Опасность старых договоров

Проблемы могут возникнуть не только с новыми договорами, но и с теми, что были заключены до 2022 года. Регулятор отмечает случаи, когда посредники напоминают о себе через несколько лет — как только потребитель решает самостоятельно сменить поставщика. Тогда ему внезапно выставляют счет за «потерянный бонус» — например, за вступительный бонус, который он якобы получил при заключении старого договора.





Штрафы по таким договорам могут составлять несколько тысяч крон. Особенно часто речь идет о соглашениях, подписанных до вступления в силу законодательных изменений летом 2022 года, когда деятельность посредников была поставлена под контроль ERÚ.





«Тем не менее потребители имеют полное право расторгнуть даже старые договоры без штрафных санкций. Если услуги посредника больше не нужны — от договора стоит избавиться, чтобы не тянуть за собой устаревшие обязательства», — подчеркивает Земанова.



Если посредники пытаются взыскать штрафы на основании старых соглашений, потребители могут оспорить это. С 1 июля 2022 года посредники были обязаны привести все действующие контракты в соответствие с новым законом. В большинстве случаев этого не произошло — а значит, такие договоры считаются недействительными, вместе с любыми санкциями, предусмотренными ими.