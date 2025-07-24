Семейная драка в троллейбусе: в Остраве контролеры подрались с пассажирами с детьми

Позиция транспортного предприятия пока неясна. В официальном комментарии пресс-секретарь предприятия Тереза Шноблова сообщила, что проводится внутреннее расследование, в том числе анализ всех записей с камер видеонаблюдения внутри троллейбуса. Она добавила, что предприятие полностью сотрудничает с полицией.



В ходе проверки выяснилось, что два пассажира находились в салоне без билетов, что и стало поводом для конфликта. Сперва произошла словесная перепалка, а затем — взаимное физическое нападение. Полиция продолжает сбор свидетельств, анализ записей с камер и допросы очевидцев, чтобы установить степень вины каждой стороны и определить юридическую квалификацию инцидента.