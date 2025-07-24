Семейная драка в троллейбусе: в Остраве контролеры подрались с пассажирами с детьми
24 июля 2025
21:00
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Инцидент с участием двух контролеров транспортного предприятия Остравы (Dopravní podnik Ostrava) и семейной пары с двумя маленькими детьми привлек внимание общественности после того, как видеозапись произошедшего в среду была опубликована в социальных сетях. Ссора началась во время проверки билетов и переросла в физическое столкновение. По информации полиции, один из пассажиров применил против контролера аэрозоль — вероятно, перцовый или слезоточивый спрей. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.
Стычка произошла в троллейбусе на улице Ческобратрска (Českobratrská), недалеко от остановки Гусов сад (Husův sad). На видео, снятом очевидцами, не видно, что именно послужило началом конфликта, однако зафиксировано, как один из контролеров пытается силой удержать мужчину, сидящего в салоне. Его спутница в панике пытается вызволить партнера. Второй контролер в свою очередь пытается усмирить женщину, которая, судя по видео, находится в истерике. Позже видно, как один из контролеров вытирает глаза — вероятно, после попадания раздражающего вещества.
Позиция транспортного предприятия пока неясна. В официальном комментарии пресс-секретарь предприятия Тереза Шноблова сообщила, что проводится внутреннее расследование, в том числе анализ всех записей с камер видеонаблюдения внутри троллейбуса. Она добавила, что предприятие полностью сотрудничает с полицией.
В ходе проверки выяснилось, что два пассажира находились в салоне без билетов, что и стало поводом для конфликта. Сперва произошла словесная перепалка, а затем — взаимное физическое нападение. Полиция продолжает сбор свидетельств, анализ записей с камер и допросы очевидцев, чтобы установить степень вины каждой стороны и определить юридическую квалификацию инцидента.
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