Томио Окамуре могут предъявить обвинение в разжигании ненависти из-за предвыборных плакатов
25 июля 2025
09:00
990
Пражская полиция предложила выдвинуть обвинение против депутата Томио Окамуры и его партии SPD в разжигании ненависти в связи с прошлогодними предвыборными плакатами, направленными против миграционного пакта ЕС. Следователи утверждают, это преступление, которое может караться лишением свободы сроком до 3 лет. Окамура сообщил ČTK, что считает дело сфабрикованным.
«Полиция завершила расследование и передала дело прокурору вместе с предложением о выдвижении обвинения», – подтвердил прокурор Праги 1 Ян Лелек.
Предложение будет рассмотрено окружной прокуратурой Праги 1. Прокурор еще не принял решения о предъявлении обвинений.
«Это попытка премьер-министра (Петра) Фиалы (ODS) и министра внутренних дел (Вита) Ракушана (STAN) привлечь оппозицию к уголовной ответственности за антииммигрантский плакат, поскольку правительство Фиалы пытается сфальсифицировать выборы в свою пользу, чтобы любой ценой остаться у власти», — заявил Окамура ČTK.
По мнению криминологов, плакаты, использовавшиеся в предвыборной кампании перед прошлогодними региональными и сенатскими выборами, имели расистский или ксенофобский подтекст. В ходе предвыборной кампании в 2024 года партия использовала рекламные плакаты с изображением темнокожего мужчина с окровавленным ножом в руке и в окровавленной рубашке. Изображение сопровождалось текстом: «Недостатки в сфере здравоохранения не устранят импортные "хирурги"» и «Стоп миграционному пакту ЕС».
«Это попытка премьер-министра (Петра) Фиалы (ODS) и министра внутренних дел (Вита) Ракушана (STAN) привлечь оппозицию к уголовной ответственности за антииммигрантский плакат, поскольку правительство Фиалы пытается сфальсифицировать выборы в свою пользу, чтобы любой ценой остаться у власти», — заявил Окамура ČTK.
По мнению криминологов, плакаты, использовавшиеся в предвыборной кампании перед прошлогодними региональными и сенатскими выборами, имели расистский или ксенофобский подтекст. В ходе предвыборной кампании в 2024 года партия использовала рекламные плакаты с изображением темнокожего мужчина с окровавленным ножом в руке и в окровавленной рубашке. Изображение сопровождалось текстом: «Недостатки в сфере здравоохранения не устранят импортные "хирурги"» и «Стоп миграционному пакту ЕС».
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
25 ИЮЛЯ 2025
491
21:00
24 ИЮЛЯ 2025
2446
18:00
24 ИЮЛЯ 2025
896
16:30
24 ИЮЛЯ 2025
1032
13:30
24 ИЮЛЯ 2025
1763
12:00
24 ИЮЛЯ 2025
5157
10:30
24 ИЮЛЯ 2025
2455
09:00
24 ИЮЛЯ 2025
2094
21:00
23 ИЮЛЯ 2025
1900
19:30
23 ИЮЛЯ 2025
1594
15:00
23 ИЮЛЯ 2025
1424
13:30
22 ИЮЛЯ 2025
1924
12:00
22 ИЮЛЯ 2025
2575