Томио Окамуре могут предъявить обвинение в разжигании ненависти из-за предвыборных плакатов

Новости 420on 25 июля 2025 09:00 990

Пражская полиция предложила выдвинуть обвинение против депутата Томио Окамуры и его партии SPD в разжигании ненависти в связи с прошлогодними предвыборными плакатами, направленными против миграционного пакта ЕС. Следователи утверждают, это преступление, которое может караться лишением свободы сроком до 3 лет. Окамура сообщил ČTK, что считает дело сфабрикованным.