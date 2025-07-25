ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Томио Окамуре могут предъявить обвинение в разжигании ненависти из-за предвыборных плакатов

Новости 420on
25 июля 2025
09:00
990
Пражская полиция предложила выдвинуть обвинение против депутата Томио Окамуры и его партии SPD в разжигании ненависти в связи с прошлогодними предвыборными плакатами, направленными против миграционного пакта ЕС. Следователи утверждают, это преступление, которое может караться лишением свободы сроком до 3 лет. Окамура сообщил ČTK, что считает дело сфабрикованным.
«Полиция завершила расследование и передала дело прокурору вместе с предложением о выдвижении обвинения», – подтвердил прокурор Праги 1 Ян Лелек.

Предложение будет рассмотрено окружной прокуратурой Праги 1. Прокурор еще не принял решения о предъявлении обвинений.

«Это попытка премьер-министра (Петра) Фиалы (ODS) и министра внутренних дел (Вита) Ракушана (STAN) привлечь оппозицию к уголовной ответственности за антииммигрантский плакат, поскольку правительство Фиалы пытается сфальсифицировать выборы в свою пользу, чтобы любой ценой остаться у власти», — заявил Окамура ČTK.

По мнению криминологов, плакаты, использовавшиеся в предвыборной кампании перед прошлогодними региональными и сенатскими выборами, имели расистский или ксенофобский подтекст. В ходе предвыборной кампании в 2024 года партия использовала рекламные плакаты с изображением темнокожего мужчина с окровавленным ножом в руке и в окровавленной рубашке. Изображение сопровождалось текстом: «Недостатки в сфере здравоохранения не устранят импортные "хирурги"» и «Стоп миграционному пакту ЕС».
полиция политика Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
25 ИЮЛЯ 2025
491
ЭКОНОМИКА
ŠKODA AUTO ДОСТИГЛА ЛУЧШЕГО КВАРТАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА В СВОЕЙ ИСТОРИИ
21:00
24 ИЮЛЯ 2025
2446
ОБЩЕСТВО
СЕМЕЙНАЯ ДРАКА В ТРОЛЛЕЙБУСЕ: В ОСТРАВЕ КОНТРОЛЕРЫ ПОДРАЛИСЬ С ПАССАЖИРАМИ С ДЕТЬМИ
18:00
24 ИЮЛЯ 2025
896
ОБЩЕСТВО
ОБНАРУЖЕНА ЕЩЕ ОДНА СВЕРХНОВАЯ В ГАЛАКТИКЕ NGC 7331
16:30
24 ИЮЛЯ 2025
1032
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ В ХИРОСИМЕ: «ВАЖНО ПОМНИТЬ УЖАСЫ ВСЕХ ВОЙН»
13:30
24 ИЮЛЯ 2025
1763
ОБЩЕСТВО
БЕНЗИН В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛ, ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ОСТАЛИСЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
12:00
24 ИЮЛЯ 2025
5157
ОБЩЕСТВО
ИЗ ПРАГИ В МЮНХЕН ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА, В БЕРЛИН — ЧЕРЕЗ НОВЫЙ ТОННЕЛЬ
10:30
24 ИЮЛЯ 2025
2455
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ САМАЯ ДОРОГАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ СРЕДИ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ (V4), ТОПЛИВО ДЕШЕВЛЕ
09:00
24 ИЮЛЯ 2025
2094
ПОЛИТИКА
ШЕСТЬ СТРАН, ВКЛЮЧАЯ ЧЕХИЮ, СОГЛАСИЛИСЬ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ УЖЕСТОЧЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ ЕС
21:00
23 ИЮЛЯ 2025
1900
ОБЩЕСТВО
ЦЕНЫ НА ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ: ЗОЛОТО ПОДОРОЖАЛО ПОЧТИ ВДВОЕ
19:30
23 ИЮЛЯ 2025
1594
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ АКТИВНЕЕ КОПЯТ ДЕНЬГИ: ТРЕТЬ ОТКЛАДЫВАЕТ БОЛЕЕ 5 000 КРОН В МЕСЯЦ
15:00
23 ИЮЛЯ 2025
1424
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: УКРАИНЕ ПОНАДОБИТСЯ 120 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ НА ОБОРОНУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
12:00
23 ИЮЛЯ 2025
3455
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ СЕНАТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОДОБРИТ УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА
19:30
22 ИЮЛЯ 2025
2953
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ОТРАВИЛ ОБЕЗЬЯНКУ ШОКОЛАДОМ MERCI. ЖИВОТНОЕ СКОНЧАЛОСЬ В МУКАХ, САМЕЦ ОБЕЗЬЯНЫ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПАРЫ
13:30
22 ИЮЛЯ 2025
1924
ОБЩЕСТВО
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УГРОЗАХ ШКОЛАМ УКРАИНЕЦ, ПО-ВИДИМОМУ, БЫЛ ОПЛАЧЕН ИЗ РОССИИ, УТВЕРЖДАЕТ BIS
12:00
22 ИЮЛЯ 2025
2575
ОБЩЕСТВО
БЕРЛИНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ. РАЗРАБОТАН СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН