В Чехии ежегодно тонут около 200 человек, чехи недооценивают важность безопасности на воде

Новости 420on 26 июля 2025 09:00 35

В Чехии в среднем около 200 человек в год погибают от утопления. При этом чехи долгое время недооценивали важность правил безопасности на воде. Об этом журналистам во Всемирный день борьбы с утоплением рассказал директор Департамента охраны общественного здоровья, заместитель главного гигиениста Матьяш Фошум. По словам начальника отдела профилактики Президиума полиции Чешской Республики Зузаны Пидрмановой, с начала этого года по 18 июля утонули 94 человека.