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В Чехии ежегодно тонут около 200 человек, чехи недооценивают важность безопасности на воде

Новости 420on
26 июля 2025
09:00
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В Чехии в среднем около 200 человек в год погибают от утопления. При этом чехи долгое время недооценивали важность правил безопасности на воде. Об этом журналистам во Всемирный день борьбы с утоплением рассказал директор Департамента охраны общественного здоровья, заместитель главного гигиениста Матьяш Фошум. По словам начальника отдела профилактики Президиума полиции Чешской Республики Зузаны Пидрмановой, с начала этого года по 18 июля утонули 94 человека.
По словам представителей полиции и министерства, наиболее частыми причинами утопления являются алкоголь, недооценка состояния здоровья и недостаточный присмотр за детьми. По словам Фошума, утопление происходит быстро и бесшумно, и у детей может показаться, что они играют. Необходимо постоянно следить за детьми, даже если они находятся на мелководье или в детском бассейне. «Важно понимать, что размер акватории не имеет значения», — заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). По его словам, человек может утонуть даже в небольшом количестве воды, например, в надувном бассейне в саду.

По словам полиции и врачей, людям не следует переоценивать свои силы и плавательные способности в воде и употреблять алкоголь перед входом в воду. Плавать рекомендуется только в безопасных местах. Необходимо постоянно следить за детьми, находящимися в воде. В то же время необходимо знать, как оказать помощь при утоплении и не подвергать себя опасности, поскольку утопающий может утащить спасателя под воду.

«Представлять, что если на большой плотине есть спасательная служба, то можно прыгнуть в воду пьяным и перестать заботиться о детях, — это иллюзия. Это не так», — сказал Валек.

По словам Фошума, около 20 человек в год оказываются в инвалидной коляске из-за прыжков в мелководье.

Этим летом к распространению информации о безопасном купании присоединилась служба гигиены. Кампания «Безопасно у воды» включает в себя образовательные материалы, инфографику и видеоролики, которые Министерство здравоохранения, Департамент гигиены, полиция и Служба спасения на водах Чешского Красного Креста будут распространять в социальных сетях.

«Мы работаем над безопасностью на водных путях уже десять лет в рамках программы „Безопасно у воды“ совместно с нашими партнерами. Мы контролируем судоходство, чтобы обеспечить соблюдение правил на водных путях и в их непосредственной близости. Одновременно мы предоставляем населению рекомендации о том, как вести себя более безопасно вблизи воды», — заявил Радек Карлик, заместитель директора Управления полиции по охране общественного порядка Президиума полиции Чешской Республики. По словам Пидрмановой, полиция также уделяет внимание, например, обучению вожатых и профилактическим работам в лагерях, кемпингах и бассейнах.
вода Чехия
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