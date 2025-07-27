14% словаков допускают возможность присоединения Словакии к России
27 июля 2025
09:00
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14% словаков более или менее допускают возможность присоединения Словакии к России. Об этом свидетельствует июньский опрос агентства SCIO. Однако 70% опрошенных категорически отвергли этот вариант. Опрос также показал, что идея премьер-министра Роберта Фицо о нейтральном статусе Словакии пользуется значительной поддержкой. Две пятых респондентов согласны с этим, даже ценой снижения уровня жизни.
Три процента респондентов однозначно высказались за присоединение Словакии к России в опросе агентства SCIO, опубликованном на сайте hnonline.sk. Ещё 11% согласились с этим в меньшей степени.
«Опрос показал, что в отношении перспектив присоединения Словакии к Российской Федерации и военного нейтралитета мужчины чаще, чем женщины, городские жители чаще сельских, люди с высшим образованием чаще, чем респонденты с начальным или средним специальным образованием, а также те, кто зарабатывает выше среднего, по сравнению с теми, чей доход ниже среднего по стране», — отметил главный аналитик агентства Мартин Клус.
Жилинский край удивил
Респонденты из Жилинского края в основном негативно отнеслись к идее присоединения Словакии к России. «Однако сами они больше всех из всех регионов поддержали идею военного нейтралитета Словакии», — заявил Клус.
Против присоединения Словакии к России выступили представители старшей возрастной группы. «Однако это же поколение является самым ярым сторонником военного нейтралитета Словакии», — сказал Клус. «Исходя из этого результата, можно предположить, что старшее поколение всё ещё живо помнит времена нашей близости к России, включая вторжение 1968 года», — поясняет аналитик.
«В то же время для них слово «нейтралитет» ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали жители Австрии или Финляндии, проводившие тесную политику по отношению к России в годы холодной войны», — добавил политический обозреватель Шимон Ждярский, участвовавший в исследовании.
«Опрос показал, что в отношении перспектив присоединения Словакии к Российской Федерации и военного нейтралитета мужчины чаще, чем женщины, городские жители чаще сельских, люди с высшим образованием чаще, чем респонденты с начальным или средним специальным образованием, а также те, кто зарабатывает выше среднего, по сравнению с теми, чей доход ниже среднего по стране», — отметил главный аналитик агентства Мартин Клус.
Жилинский край удивил
Респонденты из Жилинского края в основном негативно отнеслись к идее присоединения Словакии к России. «Однако сами они больше всех из всех регионов поддержали идею военного нейтралитета Словакии», — заявил Клус.
Против присоединения Словакии к России выступили представители старшей возрастной группы. «Однако это же поколение является самым ярым сторонником военного нейтралитета Словакии», — сказал Клус. «Исходя из этого результата, можно предположить, что старшее поколение всё ещё живо помнит времена нашей близости к России, включая вторжение 1968 года», — поясняет аналитик.
«В то же время для них слово «нейтралитет» ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали жители Австрии или Финляндии, проводившие тесную политику по отношению к России в годы холодной войны», — добавил политический обозреватель Шимон Ждярский, участвовавший в исследовании.
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