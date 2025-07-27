Три процента респондентов однозначно высказались за присоединение Словакии к России в опросе агентства SCIO, опубликованном на сайте hnonline.sk. Ещё 11% согласились с этим в меньшей степени.



«Опрос показал, что в отношении перспектив присоединения Словакии к Российской Федерации и военного нейтралитета мужчины чаще, чем женщины, городские жители чаще сельских, люди с высшим образованием чаще, чем респонденты с начальным или средним специальным образованием, а также те, кто зарабатывает выше среднего, по сравнению с теми, чей доход ниже среднего по стране», — отметил главный аналитик агентства Мартин Клус.



Жилинский край удивил



Респонденты из Жилинского края в основном негативно отнеслись к идее присоединения Словакии к России. «Однако сами они больше всех из всех регионов поддержали идею военного нейтралитета Словакии», — заявил Клус.



Против присоединения Словакии к России выступили представители старшей возрастной группы. «Однако это же поколение является самым ярым сторонником военного нейтралитета Словакии», — сказал Клус. «Исходя из этого результата, можно предположить, что старшее поколение всё ещё живо помнит времена нашей близости к России, включая вторжение 1968 года», — поясняет аналитик.



«В то же время для них слово «нейтралитет» ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали жители Австрии или Финляндии, проводившие тесную политику по отношению к России в годы холодной войны», — добавил политический обозреватель Шимон Ждярский, участвовавший в исследовании.