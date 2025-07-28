Члены Коммунистической партии Чехии поехали в Россию, при возвращении Латвия не пропустила их через границу

Новости 420on 28 июля 2025 09:00 1423

Латвия не пустила на свою территорию группу граждан Чехии, желавших вернуться в ЕС через сухопутную границу из России в Латвию. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниил Дрейк. Это были четверо членов Коммунистической партии Чехии и Моравии (KSČM). Они все еще находятся в России и ждут возможности вернуться.