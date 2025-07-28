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Члены Коммунистической партии Чехии поехали в Россию, при возвращении Латвия не пропустила их через границу

Новости 420on
28 июля 2025
09:00
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Латвия не пустила на свою территорию группу граждан Чехии, желавших вернуться в ЕС через сухопутную границу из России в Латвию. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниил Дрейк. Это были четверо членов Коммунистической партии Чехии и Моравии (KSČM). Они все еще находятся в России и ждут возможности вернуться.
«Четыре члена Коммунистической партии Чехии и Моравии находились в России в частной поездке к мемориалам, посвященным подвигу Красной Армии и народа Советского Союза в Великой Отечественной войне. На обратном пути их не пустили в Латвию», — сообщили представители KSČM.

«Сейчас они вернулись в Россию и ведут переговоры о новом транзите в Чехию», — добавил он. Однако он не уточнил, кто именно отправился в Россию.

МИД Чехии в курсе ситуации. В министерстве отметили, что в настоящее время возможная консульская помощь ограничена.

«Группе граждан Чехии, вернувшихся из Российской Федерации, не разрешили въезд на территорию Латвии из-за возможной угрозы внутренней безопасности», — сказал Дрейк.

«Эти граждане обратились в посольство Чехии в Риге с просьбой о помощи. В связи с рекомендацией МИД воздержаться от поездок в Российскую Федерацию и общеизвестным фактом закрытия внешней шенгенской границы с Россией, возможность получения консульской помощи ограничена», — добавил он.

Группа чехов должна была вернуться из России в пятницу или субботу.

Официальный представитель МИД Дрейк добавил, что посольство Чехии в Москве также участвует в решении этого вопроса.
Россия
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