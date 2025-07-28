Члены Коммунистической партии Чехии поехали в Россию, при возвращении Латвия не пропустила их через границу
28 июля 2025
09:00
1423
Латвия не пустила на свою территорию группу граждан Чехии, желавших вернуться в ЕС через сухопутную границу из России в Латвию. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниил Дрейк. Это были четверо членов Коммунистической партии Чехии и Моравии (KSČM). Они все еще находятся в России и ждут возможности вернуться.
«Четыре члена Коммунистической партии Чехии и Моравии находились в России в частной поездке к мемориалам, посвященным подвигу Красной Армии и народа Советского Союза в Великой Отечественной войне. На обратном пути их не пустили в Латвию», — сообщили представители KSČM.
«Сейчас они вернулись в Россию и ведут переговоры о новом транзите в Чехию», — добавил он. Однако он не уточнил, кто именно отправился в Россию.
МИД Чехии в курсе ситуации. В министерстве отметили, что в настоящее время возможная консульская помощь ограничена.
«Группе граждан Чехии, вернувшихся из Российской Федерации, не разрешили въезд на территорию Латвии из-за возможной угрозы внутренней безопасности», — сказал Дрейк.
«Эти граждане обратились в посольство Чехии в Риге с просьбой о помощи. В связи с рекомендацией МИД воздержаться от поездок в Российскую Федерацию и общеизвестным фактом закрытия внешней шенгенской границы с Россией, возможность получения консульской помощи ограничена», — добавил он.
Группа чехов должна была вернуться из России в пятницу или субботу.
Официальный представитель МИД Дрейк добавил, что посольство Чехии в Москве также участвует в решении этого вопроса.
«Сейчас они вернулись в Россию и ведут переговоры о новом транзите в Чехию», — добавил он. Однако он не уточнил, кто именно отправился в Россию.
МИД Чехии в курсе ситуации. В министерстве отметили, что в настоящее время возможная консульская помощь ограничена.
«Группе граждан Чехии, вернувшихся из Российской Федерации, не разрешили въезд на территорию Латвии из-за возможной угрозы внутренней безопасности», — сказал Дрейк.
«Эти граждане обратились в посольство Чехии в Риге с просьбой о помощи. В связи с рекомендацией МИД воздержаться от поездок в Российскую Федерацию и общеизвестным фактом закрытия внешней шенгенской границы с Россией, возможность получения консульской помощи ограничена», — добавил он.
Группа чехов должна была вернуться из России в пятницу или субботу.
Официальный представитель МИД Дрейк добавил, что посольство Чехии в Москве также участвует в решении этого вопроса.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
28 ИЮЛЯ 2025
12
12:00
28 ИЮЛЯ 2025
589
10:30
28 ИЮЛЯ 2025
657
09:00
27 ИЮЛЯ 2025
2038
09:00
26 ИЮЛЯ 2025
1474
18:00
25 ИЮЛЯ 2025
2336
12:00
25 ИЮЛЯ 2025
1899
09:00
25 ИЮЛЯ 2025
2017
21:00
24 ИЮЛЯ 2025
3486
18:00
24 ИЮЛЯ 2025
1703
16:30
24 ИЮЛЯ 2025
1433
13:30
24 ИЮЛЯ 2025
2598
12:00
24 ИЮЛЯ 2025
7340
10:30
24 ИЮЛЯ 2025
3555
09:00
24 ИЮЛЯ 2025
2666