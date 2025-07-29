Чехия стремится стать лидером в сфере инноваций, но пока успехов мало





Согласно документу, с 2021 по 2023 год через Грантовое агентство Чешской Республики (Grantová agentura ČR, GA ČR) и Технологическое агентство ЧР (Technologická agentura ČR, TA ČR) на поддержку научных исследований было выделено почти 30 миллиардов крон. Однако, как подчеркивают аудиторы, сотрудничество между этими двумя ключевыми структурами практически отсутствует — несмотря на подписанный еще в 2018 году меморандум о взаимодействии и общие декларации о необходимости сближения фундаментальной и прикладной науки.

Проблемы с результативностью и падение патентной активности

Проверяющие отметили, что за шесть лет количество прикладных результатов научных проектов увеличилось на 31%, однако одновременно с этим наблюдается заметное сокращение патентной активности — один из важнейших индикаторов прикладных исследований. Если в 2019 году в рамках проектов TA ČR было зарегистрировано 113 патентов, то в 2023 году — всего 65.





Фундаментальная наука не достигает мирового уровня

Качество фундаментальных исследований в отчете оценивается преимущественно по уровню цитируемости научных публикаций. Согласно выводам NKÚ, чешские исследования до сих пор не достигают не только среднего мирового уровня, но и не приближаются даже к половине среднего по Евросоюзу. Это означает, что, несмотря на масштабное финансирование, продуктивность в академической сфере остается недостаточной.





Частный сектор теряет интерес





Дополнительную обеспокоенность вызывает снижение доли частных инвестиций в научные проекты. Хотя правительство в стратегических документах подчеркивает важность сотрудничества с бизнесом, в последние годы вклад частного сектора в научно-исследовательскую деятельность падает.

Финансовые нарушения не выявлены

Позитивной новостью стало то, что аудит не выявил нецелевого использования бюджетных средств или нарушений законодательства при их распределении. Это отличает текущую ситуацию от прежних проверок, когда были зафиксированы системные ошибки в администрировании научных грантов.