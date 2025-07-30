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Самое дорогое приветствие года. Пьяный велосипедист помахал рукой полицейским и теперь заплатит крупный штраф

Новости 420on
30 июля 2025
10:30
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Махать полицейским в нетрезвом виде — дело неблагодарное. Велосипедист в Пардубице сам убедился в этом, когда помахал рукой проезжающему патрулю на улице Гусова. Патрульный остановил его, думая, что ему нужна помощь. Тест показал 1,7 промилле алкоголя в крови.
23 июля около десяти вечера сотрудники полиции проезжали на улице Гусова. Увидев, как он машет рукой, сначала они подумали, что мужчине требуется их помощь. Они развернулись и догнали велосипедиста, чтобы убедиться, что все в порядке. Однако, как только они вышли из машины, им стало ясно, что мужчина пьян.

Когда полицейские спросили его, пил ли он перед поездкой, он ответил, явно находясь в состоянии алкогольного опьянения. «Да, пиво. Не волнуйся, я просто поздоровался с тобой, нет. Хорошо, не волнуйся, дай мне чек, я заплачу штраф», — попытался он разрядить обстановку.

«На месте происшествия патрульные провели для 47-летнего мужчины тест, который оказался положительным. В крови мужчины было обнаружено 1,7 промилле алкоголя. У женщины, сопровождавшей велосипедиста, алкоголь не обнаружен», — сообщила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.

Теперь делом займется административный орган. Он может наложить на велосипедиста штраф в размере от 7 000 до 25 000 крон.

Кроме того, велосипедист не обратил внимания на элементарные меры безопасности, поскольку не был в шлеме. Хотя для взрослых это не обязательно, эксперты и полиция давно рекомендуют его использование. «Шлем — важный элемент безопасности, особенно когда человек рискует и садится на велосипед в состоянии алкогольного опьянения», — добавила Яновска.
велосипеды полиция алкоголь штраф
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