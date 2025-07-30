Самое дорогое приветствие года. Пьяный велосипедист помахал рукой полицейским и теперь заплатит крупный штраф

Новости 420on 30 июля 2025 10:30 762

Махать полицейским в нетрезвом виде — дело неблагодарное. Велосипедист в Пардубице сам убедился в этом, когда помахал рукой проезжающему патрулю на улице Гусова. Патрульный остановил его, думая, что ему нужна помощь. Тест показал 1,7 промилле алкоголя в крови.