Полицейский в Иванчице застрелил агрессивно настроенного мужчину, который ранил троих человек
31 июля 2025
09:00
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30 июля в Иванчице сотрудник полиции застрелил агрессивно настроенного мужчину, который ранее ранил ножом троих человек, включая фельдшера скорой помощи и полицейского. Дело расследуют криминалисты и Генеральная инспекция сил безопасности (GIBS). Полиция сообщила об этом в сети X. Все трое пациентов были доставлены в больницу. Состояние пострадавшего фельдшера стабильное, сообщила телеканалу ČTK представитель службы фельдшеров Михаэла Ботова.
Агрессивный мужчина напал с ножом на члена семьи, а затем на спасателя. «Когда патруль прибыл, на месте происшествия находились двое раненых, а затем агрессор напал на полицейских», — сообщили в полиции.
Мужчина ранил одного из полицейских, а другой полицейский применил табельное оружие против нападавшего. «К сожалению, вооруженный мужчина скончался от полученных ранений. На месте происшествия проводятся процессуальные действия. Делом занимаются региональные следователи по уголовным делам», — сообщили в полиции. Представитель GIBS Андреа Шторхова подтвердила ČTK, что расследованием занимается инспекция. Однако она отказалась раскрывать дополнительную информацию.
Спасатели направили в Иванчице медицинскую бригаду к молодому человеку в связи с ухудшением его здоровья. «Однако наш спасатель и присутствовавший при выезде мужчина старшего возраста подверглись нападению на месте происшествия», — сообщила пресс-секретарь Ботова.
Спасательно-диспетчерский центр направил на место происшествия две спасательные бригады, инспектора дорожного движения и группу специалистов. «Мы вызвали Полицию Чешской Республики, и один из полицейских также подвергся нападению и получил ранения, во всех случаях ножевые ранения. После оказания помощи мы доставили всех троих пациентов в больницу для дальнейшего лечения», — сказала Ботова.
Пресс-секретарь ЧТК сообщила, что спасатель госпитализирован и его состояние стабилизировалось. Она не уточнила тяжесть полученных травм. Двое пострадавших находятся в Университетской больнице Святой Анны в Брно. Представитель учреждения Йиржи Эрлебах отказался раскрыть тяжесть полученных ими травм.
Мужчина ранил одного из полицейских, а другой полицейский применил табельное оружие против нападавшего. «К сожалению, вооруженный мужчина скончался от полученных ранений. На месте происшествия проводятся процессуальные действия. Делом занимаются региональные следователи по уголовным делам», — сообщили в полиции. Представитель GIBS Андреа Шторхова подтвердила ČTK, что расследованием занимается инспекция. Однако она отказалась раскрывать дополнительную информацию.
Спасатели направили в Иванчице медицинскую бригаду к молодому человеку в связи с ухудшением его здоровья. «Однако наш спасатель и присутствовавший при выезде мужчина старшего возраста подверглись нападению на месте происшествия», — сообщила пресс-секретарь Ботова.
Спасательно-диспетчерский центр направил на место происшествия две спасательные бригады, инспектора дорожного движения и группу специалистов. «Мы вызвали Полицию Чешской Республики, и один из полицейских также подвергся нападению и получил ранения, во всех случаях ножевые ранения. После оказания помощи мы доставили всех троих пациентов в больницу для дальнейшего лечения», — сказала Ботова.
Пресс-секретарь ЧТК сообщила, что спасатель госпитализирован и его состояние стабилизировалось. Она не уточнила тяжесть полученных травм. Двое пострадавших находятся в Университетской больнице Святой Анны в Брно. Представитель учреждения Йиржи Эрлебах отказался раскрыть тяжесть полученных ими травм.
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