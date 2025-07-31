Полицейский в Иванчице застрелил агрессивно настроенного мужчину, который ранил троих человек

Новости 420on 31 июля 2025 09:00 996

30 июля в Иванчице сотрудник полиции застрелил агрессивно настроенного мужчину, который ранее ранил ножом троих человек, включая фельдшера скорой помощи и полицейского. Дело расследуют криминалисты и Генеральная инспекция сил безопасности (GIBS). Полиция сообщила об этом в сети X. Все трое пациентов были доставлены в больницу. Состояние пострадавшего фельдшера стабильное, сообщила телеканалу ČTK представитель службы фельдшеров Михаэла Ботова.