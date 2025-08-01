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Украинские беженцы не мешают чехам, но заблуждения остаются

Новости 420on
1 августа 2025
13:30
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Большинство чехов согласны с тем, что Чешская Республика продолжает предоставлять убежище украинским беженцам, которые нашли приют в стране после начала войны в Украине. Согласно опросу агентства STEM, которое на протяжении длительного времени отслеживает отношение общественности к беженцам, это поддерживают 52% респондентов. В то же время данные показывают, что чехи устали от присутствия беженцев и считают, что украинские беженцы получают от чешского бюджета больше, чем в него вносят. Экономические данные, однако, свидетельствуют об обратном.
Основные показатели отношения чехов к беженцам на протяжении долгого времени практически не изменяются.

«Тем не менее есть и сильные голоса против украинской иммиграции, и в частности преобладают опасения по поводу экономических вопросов, связанных с представлением, что украинцы обходятся Чехии слишком дорого. Если экономическая ситуация в Чехии ухудшится и будет расти безработица, можно ожидать, что сосуществование с украинцами значительно усложнится», — предупредил аналитик STEM Йиржи Таборский.

Менее трети (31%) опрошенных считают украинских беженцев полезными для Чехии, в то время как 51% воспринимает их как угрозу, а 18% не могут дать оценку. Тем не менее большинство людей (51%) считают интеграцию беженцев в общество успешной. Противоположного мнения придерживаются 30% респондентов.

Языковую интеграцию украинцев считают успешной 36% опрошенных, культурную — 27%. Результаты в долгосрочной перспективе не меняются.

«Однако также ощущается усталость от длительного пребывания украинцев, которая связана в первую очередь с политическими опасениями. Когда респондентов спросили, что думают о украинцах большинство чехов и чехи в их окружении, с 40-процентным перевесом победило мнение, что люди терпят украинцев, но уже устали от их присутствия», — заявило агентство, добавив, что чехи не заинтересованы в большей интеграции украинцев. По всей видимости, это связано с экономическими опасениями.

По мнению 60% людей, беженцы получают из бюджета значительно больше, чем в него вносят. Однако это не соответствует действительности, поскольку данные ясно показывают, что доходы от экономической деятельности украинских беженцев в Чехии растут, и страна извлекает выгоду из их присутствия. Не говоря уже о том, что без беженцев некоторые отрасли столкнулись бы с фатальной нехваткой рабочих. Ложные представления охотно и широко используют некоторые политики.

Опрос проводился с 12 по 26 июня, в нем приняли участие 1 059 респондентов.
беженцы Украина Чехия Опрос общественного мнения
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