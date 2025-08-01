Украинские беженцы не мешают чехам, но заблуждения остаются

Новости 420on 1 августа 2025 13:30 1125

Большинство чехов согласны с тем, что Чешская Республика продолжает предоставлять убежище украинским беженцам, которые нашли приют в стране после начала войны в Украине. Согласно опросу агентства STEM, которое на протяжении длительного времени отслеживает отношение общественности к беженцам, это поддерживают 52% респондентов. В то же время данные показывают, что чехи устали от присутствия беженцев и считают, что украинские беженцы получают от чешского бюджета больше, чем в него вносят. Экономические данные, однако, свидетельствуют об обратном.