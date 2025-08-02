Полиция временно отключила систему распознавания лиц в пражском аэропорту

Новости 420on 2 августа 2025 11:00 665

Из-за нового законодательства ЕС в пражском аэропорту временно прекращает работу система автоматического распознавания лиц. Если полиция получит разрешение от высшего суда, она сможет продолжить использование этой технологии.