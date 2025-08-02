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Полиция временно отключила систему распознавания лиц в пражском аэропорту

Новости 420on
2 августа 2025
11:00
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Из-за нового законодательства ЕС в пражском аэропорту временно прекращает работу система автоматического распознавания лиц. Если полиция получит разрешение от высшего суда, она сможет продолжить использование этой технологии.
В пятницу полиция временно отключила систему автоматического распознавания лиц в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Причиной является новое европейское законодательство об искусственном интеллекте (ИИ). Система работала с 2019 года и помогла задержать 155 разыскиваемых лиц. Об этом полиция сообщила на своем сайте.

Аэропорт Праги не стал комментировать эту меру, сославшись на то, что она полностью находится в ведении полиции. «Это система, которая никоим образом не влияет на работу аэропорта или обслуживание пассажиров. Ее текущее отключение или повторное включение для нужд полиции не будет заметно для пассажиров. В настоящее время ничего больше, кроме опубликованного сообщения, сообщить не можем», — сказал полицейский пресс-секретарь Давид Шён.

Новое законодательство требует для дальнейшей эксплуатации предварительного разрешения председателя верховного суда по месту нахождения управляющего органа. Полиция предполагает, что разрешение будет получено, чтобы система могла возобновить работу до конца этого года.

Полиция заявила, что считает систему автоматического распознавания лиц чрезвычайно эффективным инструментом для выявления и локализации разыскиваемых лиц. Благодаря ей были задержаны даже лица, совершившие тяжкие преступления.

«Стоит упомянуть случай, произошедший в сентябре 2023 года, когда система позволила задержать человека, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений против человеческого достоинства в сексуальной сфере с ориентацией на детей. Преступник был помещен в психиатрическую лечебницу, и его дальнейшие действия были таким образом предотвращены», — добавил Шён.

В прошлом функционирование системы распознавания лиц подвергалось критике со стороны части общественности, которая считала, что это слишком большое посягательство на частную жизнь людей.

Решение о выключении системы, по мнению совладельца технологического проекта Lexicon Labs Даниила Шаховского, является шагом назад. «Система, которая уже доказала свою эффективность и помогла поймать десятки опасных преступников, теперь отключена из-за бюрократических ограничений. В то время, когда технологии могут спасать жизни и предотвращать тяжкие преступления, мы ослабляем способности тех, кто защищает нашу безопасность, во имя предварительного согласия. Вся тяжесть ответственности вновь ложится на плечи полицейских, которые и без того сталкиваются с бесчисленными проблемами. Они вынуждены возвращаться к методам, которые были актуальны десятилетия назад, в то время как риски, с которыми они сталкиваются, являются чисто современными», — сказал он.
полиция технологии аэропорт Прага Чехия
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