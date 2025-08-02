Замок Штиржин будет выставлен на продажу в восьмой раз, цена снижена до 796 млн крон
2 августа 2025
15:00
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Замок Штиржин в Среднечешском крае Управление по защите имущественных прав государства (ÚZSVM) пытается продать в восьмой раз. Начальная цена на электронных торгах, которые состоятся в конце августа, была снижена с 884,34 миллиона крон до 795,9 миллиона крон. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Электронные торги начнутся в четверг, 28 августа, в полдень и закончатся на следующий день в то же время. По данным ÚZSVM, до полуночи среды заинтересованные лица должны внести залог в размере 20 миллионов крон.
ÚZSVM принял замок Штиржин в июне 2023 года. Когда ни одна государственная институция не проявила к нему интереса, он был выставлен на продажу. Первая попытка была предпринята в сентябре прошлого года, тогда стартовой ценой было 3,3 миллиарда крон. В последующих раундах аукциона ведомство постепенно снижало цену, а также исключило из предложения на продажу часть земельных участков в замковом парке. Несмотря на неоднократное снижение цены, на объявленные аукционы не зарегистрировался ни один желающий.
Замок Штиржин, расположенный примерно в 25 километрах от Праги, ранее был отелем с рестораном, оздоровительным центром и полем для гольфа. Первоначально Штиржин находился в ведении Министерства иностранных дел, которое, однако, объявило, что не нуждается в этом комплексе, и в июне 2017 года передало его в ведение ведомства по управлению имуществом. На момент передачи, по данным ведомства, комплекс был закрыт. В прошлом году ведомство объявило, что никакие другие государственные учреждения не проявили интереса к замку, и поэтому оно начнет его продажу частным лицам.
ÚZSVM принял замок Штиржин в июне 2023 года. Когда ни одна государственная институция не проявила к нему интереса, он был выставлен на продажу. Первая попытка была предпринята в сентябре прошлого года, тогда стартовой ценой было 3,3 миллиарда крон. В последующих раундах аукциона ведомство постепенно снижало цену, а также исключило из предложения на продажу часть земельных участков в замковом парке. Несмотря на неоднократное снижение цены, на объявленные аукционы не зарегистрировался ни один желающий.
Замок Штиржин, расположенный примерно в 25 километрах от Праги, ранее был отелем с рестораном, оздоровительным центром и полем для гольфа. Первоначально Штиржин находился в ведении Министерства иностранных дел, которое, однако, объявило, что не нуждается в этом комплексе, и в июне 2017 года передало его в ведение ведомства по управлению имуществом. На момент передачи, по данным ведомства, комплекс был закрыт. В прошлом году ведомство объявило, что никакие другие государственные учреждения не проявили интереса к замку, и поэтому оно начнет его продажу частным лицам.
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