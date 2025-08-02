Замок Штиржин будет выставлен на продажу в восьмой раз, цена снижена до 796 млн крон

Новости 420on 2 августа 2025 15:00 623

Замок Штиржин в Среднечешском крае Управление по защите имущественных прав государства (ÚZSVM) пытается продать в восьмой раз. Начальная цена на электронных торгах, которые состоятся в конце августа, была снижена с 884,34 миллиона крон до 795,9 миллиона крон. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.