Чехи штурмуют польские рынки. Они скупают овощи, картошку и фрукты

Новости 420on 4 августа 2025 08:30 1498

Польские торговцы, продающие свой товар на рынках у границы с Чехией, сообщают о массовом возвращении чешских покупателей. Например, парковка у рынка в польском Забелковке по вторникам, четвергам и субботам снова почти полна. Наибольший наплыв наблюдается по субботам. Не было исключением и первая суббота августа. Чтобы попасть на парковку, людям приходилось некоторое время стоять в очереди. Везде стояли автомобили с чешскими номерными знаками.