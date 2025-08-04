Чехи штурмуют польские рынки. Они скупают овощи, картошку и фрукты
4 августа 2025
08:30
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Польские торговцы, продающие свой товар на рынках у границы с Чехией, сообщают о массовом возвращении чешских покупателей. Например, парковка у рынка в польском Забелковке по вторникам, четвергам и субботам снова почти полна. Наибольший наплыв наблюдается по субботам. Не было исключением и первая суббота августа. Чтобы попасть на парковку, людям приходилось некоторое время стоять в очереди. Везде стояли автомобили с чешскими номерными знаками.
«Нам это не мешало, мы подождали. Но женщина сразу показала нам, куда ехать, где есть свободное место. Здесь все хорошо организовано. А три злотых за парковку — это почти ничего», — поделился с Novinky один из водителей, припарковавшихся у рынка в Забелковке.
На польский рынок приехал за покупками Йозеф Манчик из соседнего города Острава. «Мы не были здесь уже какое-то время, кажется, перед Пасхой, за яйцами и украшениями, но соседка была здесь неделю назад и была в восторге от цен и ассортимента. Так что пойдем посмотрим», — рассказал мужчина.
«Да, мы рады, что чехи снова у нас в больших количествах делают покупки. Сейчас они много берут маринованные огурцы, укроп, молодой картофель, чернику, лук, чеснок и другие фрукты и овощи. Для них у нас есть скидки», — показывает свой прилавок госпожа Малгожата. Картофель у нее был по девять крон за килограмм, маринованные огурцы — по 35 крон за килограмм.
Супруги Юречки из Богумина регулярно ездят на польский рынок. «В прошлом году людей стало меньше, когда в Польше отменили нулевой НДС на продукты, но теперь они снова возвращаются. Они просто поняли, что так все равно дешевле, чем у нас. Здесь сейчас налог 5%, что все равно меньше, чем у нас. Наше правительство все портит. Мы также ходим за покупками в Biedronka, Milion и Dino», — перечисляет польские супермаркеты Павел Юречка.
«Я купила 10 пачек масла по 30 крон, сало за 15 крон, брынзу за 25 крон, картошку килограмм за 10 крон, а также помидоры, перец и лесные чернику. Потом еще индюшиные шеи, говядину, свинину, салями и колбаски», — показывала женщина.
Популярны также аптека, орехи и маринованная рыба
«Дело не только в ценах, но и в качестве овощей и фруктов. Мы покупаем также польскую капусту, абрикосы, копчености, сыры, маринованную и копченую рыбу. Должен сказать, что польские колбаски и маринованная сельдь просто отличные», — улыбается Юречка и добавляет, что рад, что на рынке можно расплачиваться не только польской валютой, но и чешскими кронами. «Где-то принимают даже карты», — отмечает он.
В субботу очереди на рынке в Забелковке были не только у продавцов фруктов и овощей, но и у ларьков с мясом и колбасными изделиями, орехами, сухофруктами и бобовыми. «Я беру разные виды орехов и сухофруктов, а еще мед, и я подсчитала, что это выходит примерно на четверть дешевле, чем у нас. Миндаль, фисташки и другие орехи у нас непомерно дорогие. Где взять на это деньги?» — поделилась еще одна покупательница, молодая мама-одиночка.
Чехи на рынке также покупают товары для дома. Пять литров моющего средства или пять литров жидкого мыла стоят сто крон, 5,6 литра геля для стирки — 120 крон. «По дороге домой мы еще заскочим за сигаретами, они здесь всегда дешевые, а потом заправим машину на заправке в Chalupkách. Я посмотрел, что цена тоже лучше, чем у нас. Выходит 2,60 злотых», — планировал другой покупатель на рынке в Забелков, который приехал из Опавска.
На польский рынок приехал за покупками Йозеф Манчик из соседнего города Острава. «Мы не были здесь уже какое-то время, кажется, перед Пасхой, за яйцами и украшениями, но соседка была здесь неделю назад и была в восторге от цен и ассортимента. Так что пойдем посмотрим», — рассказал мужчина.
«Да, мы рады, что чехи снова у нас в больших количествах делают покупки. Сейчас они много берут маринованные огурцы, укроп, молодой картофель, чернику, лук, чеснок и другие фрукты и овощи. Для них у нас есть скидки», — показывает свой прилавок госпожа Малгожата. Картофель у нее был по девять крон за килограмм, маринованные огурцы — по 35 крон за килограмм.
Супруги Юречки из Богумина регулярно ездят на польский рынок. «В прошлом году людей стало меньше, когда в Польше отменили нулевой НДС на продукты, но теперь они снова возвращаются. Они просто поняли, что так все равно дешевле, чем у нас. Здесь сейчас налог 5%, что все равно меньше, чем у нас. Наше правительство все портит. Мы также ходим за покупками в Biedronka, Milion и Dino», — перечисляет польские супермаркеты Павел Юречка.
«Я купила 10 пачек масла по 30 крон, сало за 15 крон, брынзу за 25 крон, картошку килограмм за 10 крон, а также помидоры, перец и лесные чернику. Потом еще индюшиные шеи, говядину, свинину, салями и колбаски», — показывала женщина.
Популярны также аптека, орехи и маринованная рыба
«Дело не только в ценах, но и в качестве овощей и фруктов. Мы покупаем также польскую капусту, абрикосы, копчености, сыры, маринованную и копченую рыбу. Должен сказать, что польские колбаски и маринованная сельдь просто отличные», — улыбается Юречка и добавляет, что рад, что на рынке можно расплачиваться не только польской валютой, но и чешскими кронами. «Где-то принимают даже карты», — отмечает он.
В субботу очереди на рынке в Забелковке были не только у продавцов фруктов и овощей, но и у ларьков с мясом и колбасными изделиями, орехами, сухофруктами и бобовыми. «Я беру разные виды орехов и сухофруктов, а еще мед, и я подсчитала, что это выходит примерно на четверть дешевле, чем у нас. Миндаль, фисташки и другие орехи у нас непомерно дорогие. Где взять на это деньги?» — поделилась еще одна покупательница, молодая мама-одиночка.
Чехи на рынке также покупают товары для дома. Пять литров моющего средства или пять литров жидкого мыла стоят сто крон, 5,6 литра геля для стирки — 120 крон. «По дороге домой мы еще заскочим за сигаретами, они здесь всегда дешевые, а потом заправим машину на заправке в Chalupkách. Я посмотрел, что цена тоже лучше, чем у нас. Выходит 2,60 злотых», — планировал другой покупатель на рынке в Забелков, который приехал из Опавска.
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