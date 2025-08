На линии метро C до 10 августа не будут ходить поезда между станциями Chodov и Muzeum

Метро C будет закрыто до пятницы от станции Chodov до Muzeum, а в выходные дни закрытие продлится на четыре остановки до Nádraží Holešovice.«В метро на линии C мы будем устанавливать электронные стрелочные переключатели. После их ввода в эксплуатацию на следующем участке будет завершена модернизация и замена старых станционных и путевых устройств безопасности», — сообщила в сети X пресс-секретарь транспортного предприятия Анета Рехкова.По информации транспортного предприятия, в связи с этим некоторые регулярные автобусные маршруты будут продлены или усилены. Замещающие автобусы XC будут следовать по маршруту метро C, в дневное время они будут курсировать в обоих направлениях между Чодвовом и Главным вокзалом.В следующие выходные они будут ходить до вокзала Голешовице. Автобусные линии 189, 196 и 215 из-за перекрытия метро продлены от остановки Качеров через Будейовицкую, Панкрац, Пражского восстания, Вышеград и И. П. Павлова и Музей до Главного вокзала. Линии 106, 113 и 157 в направлении от Krče будут также останавливаться на Kačerov, Budějovická, Brumlovka и Pod Dálnicí. В районе Jižní Město также усилены автобусы 125, 213 и 177.Однако это не единственная причина, по которой в последние годы предприятие временно прекращает движение на линии C. Причинами перерывов в движении являются также начатая несколько лет назад замена шпал и ремонт станции Florenc. Именно из-за продолжающейся реконструкции потолочной плиты на станции Florenc метро C не ходило во время предыдущего перерыва в движении, который был в последний июльский уик-энд между станциями Hlavní nádraží и Vltavská.