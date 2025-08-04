ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

На линии метро C до 10 августа не будут ходить поезда между станциями Chodov и Muzeum

Новости 420on
4 августа 2025
09:30
569
До пятницы, 10 августа, метро не будет ходить между станциями Chodov и Muzeum на линии C. В выходные дни закрытие будет продлено до станции Nádraží Holešovice. Недельная перерыв в работе данного участка пражского метрополитена действует с 2 августа в связи с модернизацией оборудования безопасности. Во время перерыва в работе метро пассажиры могут воспользоваться замещающим автобусным транспортом с обозначением XC.
Метро C будет закрыто до пятницы от станции Chodov до Muzeum, а в выходные дни закрытие продлится на четыре остановки до Nádraží Holešovice.

«В метро на линии C мы будем устанавливать электронные стрелочные переключатели. После их ввода в эксплуатацию на следующем участке будет завершена модернизация и замена старых станционных и путевых устройств безопасности», — сообщила в сети X пресс-секретарь транспортного предприятия Анета Рехкова.

По информации транспортного предприятия, в связи с этим некоторые регулярные автобусные маршруты будут продлены или усилены. Замещающие автобусы XC будут следовать по маршруту метро C, в дневное время они будут курсировать в обоих направлениях между Чодвовом и Главным вокзалом.

В следующие выходные они будут ходить до вокзала Голешовице. Автобусные линии 189, 196 и 215 из-за перекрытия метро продлены от остановки Качеров через Будейовицкую, Панкрац, Пражского восстания, Вышеград и И. П. Павлова и Музей до Главного вокзала. Линии 106, 113 и 157 в направлении от Krče будут также останавливаться на Kačerov, Budějovická, Brumlovka и Pod Dálnicí. В районе Jižní Město также усилены автобусы 125, 213 и 177.

Однако это не единственная причина, по которой в последние годы предприятие временно прекращает движение на линии C. Причинами перерывов в движении являются также начатая несколько лет назад замена шпал и ремонт станции Florenc. Именно из-за продолжающейся реконструкции потолочной плиты на станции Florenc метро C не ходило во время предыдущего перерыва в движении, который был в последний июльский уик-энд между станциями Hlavní nádraží и Vltavská.
метро Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
4 АВГУСТА 2025
453
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: ВРЕМЕННАЯ ОККУПАЦИЯ ЧАСТИ УКРАИНЫ РОССИЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНОЙ ЕЕ ВЫЖИВАНИЯ
11:00
4 АВГУСТА 2025
423
ОБЩЕСТВО
ПЛАТА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА У ДОМА В ЧЕХИИ СНИЖЕНА ВДВОЕ
08:30
4 АВГУСТА 2025
1498
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ШТУРМУЮТ ПОЛЬСКИЕ РЫНКИ. ОНИ СКУПАЮТ ОВОЩИ, КАРТОШКУ И ФРУКТЫ
17:00
3 АВГУСТА 2025
1516
ОБЩЕСТВО
В БАВАРИИ НАЧИНАЮТСЯ КАНИКУЛЫ. НА ДОРОГАХ БУДУТ БОЛЬШИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОБКИ
09:15
3 АВГУСТА 2025
3563
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНКИ В ПРАГЕ ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОНФЕТ С THC ПОТЕРЯЛИ СОЗНАНИЕ, ИХ СОСТОЯНИЕ ТЯЖЕЛОЕ
18:00
2 АВГУСТА 2025
5382
ОБЩЕСТВО
ОБЕЩАЛИ САМОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО В ИСТОРИИ. ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
17:00
2 АВГУСТА 2025
4005
ОБЩЕСТВО
НЕ ЖЕЛАЯ ИДТИ В АРМИЮ, УКРАИНЦЫ СБЕЖАЛИ В ЧЕХИЮ. ОНИ СОБИРАЛИ ДЕНЬГИ ДЛЯ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ
15:00
2 АВГУСТА 2025
3474
ОБЩЕСТВО
ЗАМОК ШТИРЖИН БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ В ВОСЬМОЙ РАЗ, ЦЕНА СНИЖЕНА ДО 796 МЛН КРОН
11:00
2 АВГУСТА 2025
2403
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧИЛА СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ
19:30
1 АВГУСТА 2025
27462
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РАСТЕТ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, НЕСПОСОБНЫХ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА ЖИЗНЬ И ВЫПЛАТИТЬ ДОЛГИ
15:00
1 АВГУСТА 2025
3662
ОБЩЕСТВО
ГРУППА ВОРОВ СКРЫВАЕТСЯ В ЛЕСАХ У ЛИПНО: ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ МАСШТАБНУЮ ОПЕРАЦИЮ НА ЧЕШСКО-АВСТРИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
13:30
1 АВГУСТА 2025
4538
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ НЕ МЕШАЮТ ЧЕХАМ, НО ЗАБЛУЖДЕНИЯ ОСТАЮТСЯ
12:00
1 АВГУСТА 2025
4198
ЭКОНОМИКА
ИНТЕРЕС К ПОДЕРЖАННЫМ АВТОМОБИЛЯМ В ЧЕХИИ РАСТЕТ, ЦЕНЫ И ВОЗРАСТ АВТОМОБИЛЕЙ ТОЖЕ
09:00
1 АВГУСТА 2025
2077
ЭКОНОМИКА
ДОЛГИ ЧЕШСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПЕРЕД БАНКАМИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ ДО 2,4 ТРИЛЛИОНА КРОН
18:00
31 ИЮЛЯ 2025
5087
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ 12-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА РОДИЛА РЕБЕНКА