На линии метро C до 10 августа не будут ходить поезда между станциями Chodov и Muzeum

Новости 420on 4 августа 2025 09:30 569

До пятницы, 10 августа, метро не будет ходить между станциями Chodov и Muzeum на линии C. В выходные дни закрытие будет продлено до станции Nádraží Holešovice. Недельная перерыв в работе данного участка пражского метрополитена действует с 2 августа в связи с модернизацией оборудования безопасности. Во время перерыва в работе метро пассажиры могут воспользоваться замещающим автобусным транспортом с обозначением XC.