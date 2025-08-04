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Плата за строительство колодца у дома в Чехии снижена вдвое

Новости 420on
4 августа 2025
11:00
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С августа люди, которые построят колодец у своего дома, дачи или коттеджа, будут платить пять тысяч вместо прежних десяти тысяч крон. Это следует из изменения строительного закона.
Удешевление стало возможным благодаря переводу колодцев и очистных сооружений в категорию так называемых простых сооружений. «Благодаря этому изменению также не потребуется проектная документация, а строительство не будет требовать сдачи в эксплуатацию», — заявил ранее министр по вопросам местного развития Петр Кулганек.

Таким образом, люди могут начать использовать колодцы и очистные сооружения сразу после завершения строительства. Несмотря на снижение, сборы остаются выше, чем в первой половине прошлого года. Тогда сбор составлял всего 300 крон.

С начала августа также сократились сроки строительства. В случае так называемого упрощенного производства, в которое не вступают никакие другие заинтересованные органы, теперь действует срок в тридцать дней. В случае стандартного производства с участием других заинтересованных органов срок сократился с девяноста до шестидесяти дней.

Для простых зданий, таких как двухэтажные семейные дома, одновременно увеличен лимит для фотоэлектрических электростанций до 250 киловатт. Такие электростанции больше не нуждаются в разрешении строительного ведомства, если они соответствуют другим требованиям безопасности.
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