Плата за строительство колодца у дома в Чехии снижена вдвое

Новости 420on 4 августа 2025 11:00 424

С августа люди, которые построят колодец у своего дома, дачи или коттеджа, будут платить пять тысяч вместо прежних десяти тысяч крон. Это следует из изменения строительного закона.