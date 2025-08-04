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Около 45 тысяч человек приняли участие в прайд-параде в Праге – несмотря на непогоду и платный вход

Новости и статьи
4 августа 2025
15:00
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В субботу в столице Чехии завершился 15-й ежегодный фестиваль Prague Pride, кульминацией которого стал традиционный «парад равенства и уважения». По данным организаторов, в шествии приняли участие около 45 000 человек, что соответствует прошлогоднему уровню. Последующее мероприятие на Летне собрало около 15 000 гостей.
Хотя в прошлом году в пресс-релизах упоминалось число в 60 000, пресс-секретарь фестиваля Зузана Хошкова пояснила, что тогда речь шла о совокупном количестве участников как шествия, так и событий на Летне. Текущие данные основаны на первых оценках полиции.

Фестиваль в этом году столкнулся с трудностями: неблагоприятной погодой и переносом даты проведения на неделю вперед по организационным причинам. Несмотря на это, как отметила директор фестиваля Камила Фрёлихова, интерес публики остался высоким:


«Мы, вероятно, пережили самую плохую погоду за всю историю Prague Pride, но все равно достигли тех же цифр, что и в прошлом году. Это доказывает, что у квир-людей и их союзников все еще есть причины выходить на такие акции — их права в Чехии по-прежнему недостаточно защищены».

Также Фрёлихова подчеркнула, что введение платного входа в так называемый Pride Park на Летне не повлияло на посещаемость.

Парад прошел через центр Праги до Летны. Он длился около двух с половиной часов и обошелся без инцидентов, сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек. В колонне шли представители иностранных посольств, частного сектора и некоторые политики. Традиционно шествие прошло без использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Участники парада отмечали, что приходят ради атмосферы, поддержки ЛГБТ+ сообщества, встреч с друзьями. Для многих участие уже стало традицией.

После шествия на Летне продолжилась развлекательная программа — концерты, ярмарка некоммерческих организаций, интерактивные зоны. Хедлайнером вечера стала Анета Лангерова, известная чешская певица.

Prague Pride проводится в Чехии с 2011 года. Первая акция вызвала резкое сопротивление со стороны консервативных кругов, однако в последующие годы протесты ослабли и перешли на периферию. С тех пор фестиваль стал заметной и устойчивой частью пражского культурного календаря.
лгбт Чехия
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