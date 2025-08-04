Около 45 тысяч человек приняли участие в прайд-параде в Праге – несмотря на непогоду и платный вход

Хотя в прошлом году в пресс-релизах упоминалось число в 60 000, пресс-секретарь фестиваля Зузана Хошкова пояснила, что тогда речь шла о совокупном количестве участников как шествия, так и событий на Летне. Текущие данные основаны на первых оценках полиции.



Фестиваль в этом году столкнулся с трудностями: неблагоприятной погодой и переносом даты проведения на неделю вперед по организационным причинам. Несмотря на это, как отметила директор фестиваля Камила Фрёлихова, интерес публики остался высоким:







«Мы, вероятно, пережили самую плохую погоду за всю историю Prague Pride, но все равно достигли тех же цифр, что и в прошлом году. Это доказывает, что у квир-людей и их союзников все еще есть причины выходить на такие акции — их права в Чехии по-прежнему недостаточно защищены».



Также Фрёлихова подчеркнула, что введение платного входа в так называемый Pride Park на Летне не повлияло на посещаемость.



Парад прошел через Парад прошел через центр Праги до Летны. Он длился около двух с половиной часов и обошелся без инцидентов, сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек. В колонне шли представители иностранных посольств, частного сектора и некоторые политики. Традиционно шествие прошло без использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.



Участники парада отмечали, что приходят ради атмосферы, поддержки ЛГБТ+ сообщества, встреч с друзьями. Для многих участие уже стало традицией.





После шествия на Летне продолжилась развлекательная программа — концерты, ярмарка некоммерческих организаций, интерактивные зоны. Хедлайнером вечера стала Анета Лангерова, известная чешская певица.