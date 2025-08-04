Лето возвращается: в Чехии к выходным обещают до +30°C





По данным синоптиков, в понедельник и среду температура останется ниже нормы. Во вторник в Чехии ожидается облачная погода , местами дожди и кратковременные ливни, особенно во второй половине дня. На востоке страны (в Моравии и Силезии) осадки начнутся вечером. Максимальная температура составит +23…+27°C, но в северной и северо-западной части Богемии не поднимется выше +21°C.

В среду снова похолодает: дневные температуры будут на уровне +19…+23°C.





Существенное потепление начнется в четверг. По всей стране ожидается ясная погода или переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +26°C. В пятницу и в выходные дни жара усилится: синоптики прогнозируют от +26 до +31°C, при этом будет преимущественно солнечно. Вероятность локальных дождей или гроз остается незначительной.