В тесты автошкол будет добавлено 24 видеовопроса, посвященных велосипедистам и пешеходам
5 августа 2025
11:00
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Во второй половине сентября в тесты для получения водительских прав будет добавлено 24 новых вопроса, посвященных опасным ситуациям с участием велосипедистов или пешеходов. Вопросы будут интерактивными в виде коротких видеороликов. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Министерства транспорта.
В настоящее время полный набор тестов для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения содержит более 1 100 вопросов. Цель — довести их количество как минимум до 1 500, что является стандартом, применяемым, например, в Германии.
По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), тесты на восприятие рисков являются самым эффективным методом проверки и одновременно подготовки новых водителей к дорожному движению. «Они наиболее приближены к реальной ситуации на дороге, в отличие от текстовых. Мы знаем, что вопросы, публикуемые Министерством транспорта, являются одним из наиболее используемых учебных инструментов, поэтому мы уделяем им столько внимания», — сказал министр.
Динамичные вопросы с короткими видеороликами основаны на проекте Hazard Perception, то есть «Восприятие рисков». Вопросы содержат также элементы, доступные благодаря современной технологии записи: впервые будут использованы кадры с дрона, который документирует ситуацию в дорожном движении.
«Лучше, чтобы заявители ознакомились с рисками на мониторах компьютеров, чем испытали их в реальной дорожной ситуации. В то же время они увидят, какие ситуации опасны и, следовательно, каких следует избегать. Европейские тенденции также направлены на отказ от классических вопросов, поэтому мы явно движемся в правильном направлении», — добавил Йиржи Новотный из Ассоциации автошкол.
«Новые вопросы, появившиеся в сентябре, основаны на нашем практическом опыте, поэтому в них отражено то, что, по нашему мнению, необходимо в настоящее время и что полезно привить начинающим водителям с первых шагов в реальных условиях», — добавил один из авторов новых вопросов Павел Фиала из Полиции Чешской Республики.
Изменения в наборе тестовых вопросов продолжаются третий год, и примерно раз в квартал-полгода добавляется несколько десятков новых заданий. Полный набор новых вопросов находится на сайте noveotazky.cz или на портале hazardperception.cz, где к тому же отдельные ситуации разбираются с точки зрения действующих правил.
В Чехии экзамены на получение водительских прав сдают около 100 000 кандидатов в год. Теоретические экзамены кандидаты на получение водительских прав сдают онлайн на компьютерах в системе Министерства транспорта. Эта возможность доступна в 206 муниципалитетах с расширенными полномочиями. Каждый заявитель должен успешно пройти теоретический тест, чтобы продолжить практическую часть экзамена, то есть вождение.
По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), тесты на восприятие рисков являются самым эффективным методом проверки и одновременно подготовки новых водителей к дорожному движению. «Они наиболее приближены к реальной ситуации на дороге, в отличие от текстовых. Мы знаем, что вопросы, публикуемые Министерством транспорта, являются одним из наиболее используемых учебных инструментов, поэтому мы уделяем им столько внимания», — сказал министр.
Динамичные вопросы с короткими видеороликами основаны на проекте Hazard Perception, то есть «Восприятие рисков». Вопросы содержат также элементы, доступные благодаря современной технологии записи: впервые будут использованы кадры с дрона, который документирует ситуацию в дорожном движении.
«Лучше, чтобы заявители ознакомились с рисками на мониторах компьютеров, чем испытали их в реальной дорожной ситуации. В то же время они увидят, какие ситуации опасны и, следовательно, каких следует избегать. Европейские тенденции также направлены на отказ от классических вопросов, поэтому мы явно движемся в правильном направлении», — добавил Йиржи Новотный из Ассоциации автошкол.
«Новые вопросы, появившиеся в сентябре, основаны на нашем практическом опыте, поэтому в них отражено то, что, по нашему мнению, необходимо в настоящее время и что полезно привить начинающим водителям с первых шагов в реальных условиях», — добавил один из авторов новых вопросов Павел Фиала из Полиции Чешской Республики.
Изменения в наборе тестовых вопросов продолжаются третий год, и примерно раз в квартал-полгода добавляется несколько десятков новых заданий. Полный набор новых вопросов находится на сайте noveotazky.cz или на портале hazardperception.cz, где к тому же отдельные ситуации разбираются с точки зрения действующих правил.
В Чехии экзамены на получение водительских прав сдают около 100 000 кандидатов в год. Теоретические экзамены кандидаты на получение водительских прав сдают онлайн на компьютерах в системе Министерства транспорта. Эта возможность доступна в 206 муниципалитетах с расширенными полномочиями. Каждый заявитель должен успешно пройти теоретический тест, чтобы продолжить практическую часть экзамена, то есть вождение.
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