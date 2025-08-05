В тесты автошкол будет добавлено 24 видеовопроса, посвященных велосипедистам и пешеходам

Новости 420on 5 августа 2025 11:00 353

Во второй половине сентября в тесты для получения водительских прав будет добавлено 24 новых вопроса, посвященных опасным ситуациям с участием велосипедистов или пешеходов. Вопросы будут интерактивными в виде коротких видеороликов. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Министерства транспорта.