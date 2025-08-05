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В тесты автошкол будет добавлено 24 видеовопроса, посвященных велосипедистам и пешеходам

Новости 420on
5 августа 2025
11:00
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Во второй половине сентября в тесты для получения водительских прав будет добавлено 24 новых вопроса, посвященных опасным ситуациям с участием велосипедистов или пешеходов. Вопросы будут интерактивными в виде коротких видеороликов. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Министерства транспорта.
В настоящее время полный набор тестов для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения содержит более 1 100 вопросов. Цель — довести их количество как минимум до 1 500, что является стандартом, применяемым, например, в Германии.

По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), тесты на восприятие рисков являются самым эффективным методом проверки и одновременно подготовки новых водителей к дорожному движению. «Они наиболее приближены к реальной ситуации на дороге, в отличие от текстовых. Мы знаем, что вопросы, публикуемые Министерством транспорта, являются одним из наиболее используемых учебных инструментов, поэтому мы уделяем им столько внимания», — сказал министр.

Динамичные вопросы с короткими видеороликами основаны на проекте Hazard Perception, то есть «Восприятие рисков». Вопросы содержат также элементы, доступные благодаря современной технологии записи: впервые будут использованы кадры с дрона, который документирует ситуацию в дорожном движении.

«Лучше, чтобы заявители ознакомились с рисками на мониторах компьютеров, чем испытали их в реальной дорожной ситуации. В то же время они увидят, какие ситуации опасны и, следовательно, каких следует избегать. Европейские тенденции также направлены на отказ от классических вопросов, поэтому мы явно движемся в правильном направлении», — добавил Йиржи Новотный из Ассоциации автошкол.

«Новые вопросы, появившиеся в сентябре, основаны на нашем практическом опыте, поэтому в них отражено то, что, по нашему мнению, необходимо в настоящее время и что полезно привить начинающим водителям с первых шагов в реальных условиях», — добавил один из авторов новых вопросов Павел Фиала из Полиции Чешской Республики.

Изменения в наборе тестовых вопросов продолжаются третий год, и примерно раз в квартал-полгода добавляется несколько десятков новых заданий. Полный набор новых вопросов находится на сайте noveotazky.cz или на портале hazardperception.cz, где к тому же отдельные ситуации разбираются с точки зрения действующих правил.

В Чехии экзамены на получение водительских прав сдают около 100 000 кандидатов в год. Теоретические экзамены кандидаты на получение водительских прав сдают онлайн на компьютерах в системе Министерства транспорта. Эта возможность доступна в 206 муниципалитетах с расширенными полномочиями. Каждый заявитель должен успешно пройти теоретический тест, чтобы продолжить практическую часть экзамена, то есть вождение.
автошкола Чехия
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