Три правонарушения за год и иностранцу грозит депортация из Чехии. Изменения не коснутся беженцев





Инициатором изменений выступил депутат Роберт Краличек и его коллеги из движения ANO , поддержанные парламентским большинством, включая представителей правящей коалиции и партии STAN, во главе с министром внутренних дел Витом Ракушаном.

Кого коснутся изменения





Мера направлена на борьбу с так называемыми проблемными иностранцами — теми, кто систематически нарушает общественный порядок, участвует в мелких преступлениях и несанкционированных действиях. В качестве примера названы промышленные районы, такие как Пльзенский и Среднечешский края, а также крупные города с высокой концентрацией мигрантов, где фиксируются случаи повторных правонарушений — кражи в магазинах, нанесение телесных повреждений, грубое насилие , использование пиротехники на спортивных матчах.

Изменение коснётся только обладателей долгосрочных виз и разрешений на долгосрочное проживание. Исключены из действия закона граждане Европейского союза и иностранцы с постоянным видом на жительство, поскольку для них отмена права на проживание была бы чрезмерной и противоречила нормам ЕС.





Исключение для украинских беженцев

Отмечено, что нововведение не распространяется на украинских беженцев, получивших временную защиту. Этот институт правового статуса основан на законодательстве ЕС, которое не предусматривает лишение права на пребывание в таких случаях.









Однако, если украинец, находящийся под временной защитой, оформит так называемый специальный долгосрочный вид на жительство (предназначенный для экономически самостоятельных лиц и дающий возможность оставаться в Чехии до пяти лет с перспективой получения ПМЖ ), то уже для него будет действовать правило «три нарушения — и выдворение».

Цели и эффект изменений





Министерство внутренних дел считает, что ужесточение правил будет иметь не только карательный, но и превентивный эффект. Иностранцы будут понимать, что даже относительно мелкие, но повторяющиеся правонарушения могут привести к потере легального статуса в Чехии.

Также это стимулирует административные органы более оперативно и полноценно рассматривать дела о правонарушениях, что сейчас часто происходит с задержками или без реальных последствий для нарушителей. В результате государство получит более ясную картину масштабов проблемы.





В общественных дебатах, в частности среди представителей движения SPD, звучат утверждения о росте преступности среди украинцев в Чехии. Однако статистика свидетельствует об обратном: уровень преступности среди украинских мигрантов ниже, чем можно было бы ожидать с учётом их доли в населении.