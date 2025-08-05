Масштабный рейд в Украине: чешская полиция шокирована мошенническим call-центром





В ходе операции были выявлены три мошеннических call-центра, одно из которых специализировалось исключительно на обмане граждан Чехии. Всего задержали более 100 человек, среди них два гражданина Чехии, которых полиция просит выдать для уголовного преследования в родной стране. Кроме того, ещё четыре подозреваемых задержали при возвращении в страну (двое мужчин 2004 и 2001 годов рождения и две женщины 2003 и 1991 годов). В отношении этой четверки уже начато уголовное дело. Один из семи подозреваемых пока находится в розыске.

Следствие началось в январе, когда выяснилось, что мошеннические звонки поступают с территории Украины. Рейд проводился, в частности, в городе Днепр, где и выявили три таких call-центра. Один из них был ориентирован только на чешских жертв, что подтверждается тем, что среди задержанных – граждане Чехии, которые, предположительно, работали операторами, разговаривая с жертвами на их языке, создавая впечатление доверия.





Жертвы мошенников рассказывали, что звонящие говорили на «ломаном» чешском с акцентом.







Правоохранители отметили высокую степень профессионализма и организационной структуры этих центров. В ходе рейда изъяли большое количество компьютерной техники и мобильных телефонов. В call-центрах работали операторы, юристы, бухгалтеры и прочие специалисты, что свидетельствует о продуманной и системной схеме.

Чешским обвиняемым предъявлено 40 эпизодов мошенничества на сумму свыше 15 миллионов крон. Их также обвиняют в участии в организованной преступной группе, что увеличивает наказание.





Подобные рейды в Украине стали регулярными: ранее полиция уже ликвидировала аналогичные call-центры, в том числе в Закарпатской области. В одном из последних случаев, раскрытом в Одессе, ущерб превысил 100 миллионов крон.