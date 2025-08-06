Польская туристка споткнулась и упала с лестницы у отеля в Карловых Варах. Она скончалась на месте

Новости 420on 6 августа 2025 12:00 633

Трагически закончился отпуск польской семьи, которая отправилась в Карловы Вары. По данным источника Novinek, 46-летняя женщина получила смертельную травму в местном отеле, когда во вторник вечером споткнулась и упала с лестницы. Делом занимаются криминалисты.