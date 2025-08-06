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Польская туристка споткнулась и упала с лестницы у отеля в Карловых Варах. Она скончалась на месте

Новости 420on
6 августа 2025
12:00
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Трагически закончился отпуск польской семьи, которая отправилась в Карловы Вары. По данным источника Novinek, 46-летняя женщина получила смертельную травму в местном отеле, когда во вторник вечером споткнулась и упала с лестницы. Делом занимаются криминалисты.
Несчастный случай произошел около 19 часов. «Мы можем подтвердить, что произошла смерть человека. Причины и обстоятельства расследуются», — сообщила вкратце пресс-секретарь полиции Зузана Чураньова.

Как удалось установить Novinky, полька была с мужем и ребенком в Карловых Варах на отдыхе. Семья остановилась в отеле Heluan. 46-летняя иностранка споткнулась и упала с крутой винтовой наружной лестницы. Она упала с высоты примерно пяти метров.

Пресс-секретарь региональной службы скорой помощи Симона Кратохвилова добавила, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. «Это действительно трагедия. Мы очень сожалеем о том, что произошло. Инцидент расследует полиция, с которой мы сотрудничаем», — сообщил менеджер отеля Давид Ванек.

Криминалисты предварительно исключили чужой умысел.
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