В Чехии 3,9 миллиона человек имеют пенсионные сбережения, в этом году их число сократилось на 59 000
7 августа 2025
09:30
566
Однако растет интерес к дополнительным пенсионным сбережениям, число участников которых увеличилось на 86 тысяч. На конец июня пенсионные компании управляли активами на сумму 630,9 млрд чешских крон.
На конец первого полугодия этого года в третьем пилоне пенсионного накопления сберегали и инвестировали 3,923 млн участников, что на 59 000 меньше, чем на конец года. Об этом сегодня сообщила Ассоциация пенсионных компаний Чешской Республики.
По данным ассоциации, в дополнительное пенсионное накопление инвестировали 2,09 миллиона участников, что на 86 000 больше, чем на конец 2024 года. В старой системе дополнительного пенсионного страхования, в которую уже более 13 лет нельзя вступить, осталось 1,91 миллиона человек. В этом году их число сократилось примерно на 145 000.
«Межквартальный рост в дополнительном пенсионном накоплении составляет почти 50 000 участников. Объем денег в новом инвестиционном и старом пенсионном дополнительном страховании с конца предыдущего квартала вырос на двадцать миллиардов крон», — сказал ČTK представитель ассоциации Ян Седлачек.
На конец июня пенсионные компании управляли активами на сумму 630,925 млрд чешских крон. В дополнительном пенсионном накоплении объем управляемых активов достиг 267,7 млрд чешских крон, в преобразованных фондах — 363,2 млрд чешских крон.
В конце июня взнос работодателя в третьем пилоне получали 1,288 миллиона участников. Средний месячный взнос работодателя на старое пенсионное страхование составлял 1109 крон, а на новое дополнительное пенсионное страхование — 1221 крон.
Новые договоры о пенсионном страховании можно было заключать до 30 ноября 2012 года. С января 2013 года можно заключать только договоры о дополнительном пенсионном накоплении. Это отличается прежде всего необходимостью выбора инвестиционной стратегии. Новые фонды уже не гарантируют, что возможные убытки не уменьшат сбережения клиента, напротив, они предлагают возможность более высокой доходности. С 1994 года люди могут дополнительно страховать себя через пенсионные фонды при финансовой поддержке государства.
С января прошлого года люди могут откладывать деньги на пенсию также в налогово льготный долгосрочный инвестиционный продукт (DIP). В него уже вложили деньги более 170 000 чехов.
По данным ассоциации, в дополнительное пенсионное накопление инвестировали 2,09 миллиона участников, что на 86 000 больше, чем на конец 2024 года. В старой системе дополнительного пенсионного страхования, в которую уже более 13 лет нельзя вступить, осталось 1,91 миллиона человек. В этом году их число сократилось примерно на 145 000.
«Межквартальный рост в дополнительном пенсионном накоплении составляет почти 50 000 участников. Объем денег в новом инвестиционном и старом пенсионном дополнительном страховании с конца предыдущего квартала вырос на двадцать миллиардов крон», — сказал ČTK представитель ассоциации Ян Седлачек.
На конец июня пенсионные компании управляли активами на сумму 630,925 млрд чешских крон. В дополнительном пенсионном накоплении объем управляемых активов достиг 267,7 млрд чешских крон, в преобразованных фондах — 363,2 млрд чешских крон.
В конце июня взнос работодателя в третьем пилоне получали 1,288 миллиона участников. Средний месячный взнос работодателя на старое пенсионное страхование составлял 1109 крон, а на новое дополнительное пенсионное страхование — 1221 крон.
Новые договоры о пенсионном страховании можно было заключать до 30 ноября 2012 года. С января 2013 года можно заключать только договоры о дополнительном пенсионном накоплении. Это отличается прежде всего необходимостью выбора инвестиционной стратегии. Новые фонды уже не гарантируют, что возможные убытки не уменьшат сбережения клиента, напротив, они предлагают возможность более высокой доходности. С 1994 года люди могут дополнительно страховать себя через пенсионные фонды при финансовой поддержке государства.
С января прошлого года люди могут откладывать деньги на пенсию также в налогово льготный долгосрочный инвестиционный продукт (DIP). В него уже вложили деньги более 170 000 чехов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
7 АВГУСТА 2025
51
21:00
6 АВГУСТА 2025
1200
19:30
6 АВГУСТА 2025
2936
18:00
6 АВГУСТА 2025
1019
13:30
6 АВГУСТА 2025
1281
12:00
6 АВГУСТА 2025
2997
09:30
6 АВГУСТА 2025
1347
08:30
6 АВГУСТА 2025
1651
16:30
5 АВГУСТА 2025
4002
15:00
5 АВГУСТА 2025
3340
11:00
5 АВГУСТА 2025
1272