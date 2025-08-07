В Чехии 3,9 миллиона человек имеют пенсионные сбережения, в этом году их число сократилось на 59 000

Однако растет интерес к дополнительным пенсионным сбережениям, число участников которых увеличилось на 86 тысяч. На конец июня пенсионные компании управляли активами на сумму 630,9 млрд чешских крон.