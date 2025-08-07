На крыше торгового центра у Праги загорелась фотоэлектрическая установка, сотни людей эвакуированы

В среду днем на окраине Праги, в Честлицах, загорелась крыша торгового центра. Вспыхнула фотоэлектрическая установка, пожарные эвакуировали 350 человек. Инцидент обошелся без пострадавших, на место происшествия была направлена бригада скорой помощи.