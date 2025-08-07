На крыше торгового центра у Праги загорелась фотоэлектрическая установка, сотни людей эвакуированы
7 августа 2025
08:30
91
В среду днем на окраине Праги, в Честлицах, загорелась крыша торгового центра. Вспыхнула фотоэлектрическая установка, пожарные эвакуировали 350 человек. Инцидент обошелся без пострадавших, на место происшествия была направлена бригада скорой помощи.
Пожар начался в среду днем. На улицу Пражская в Честлицах выехали несколько подразделений пожарных, полиции и спасательной службы. Горела крыша торгового центра с мебелью XXXLutz.
«Мы тушили пожар на фотоэлектрической установке на крыше торгового центра. Мы эвакуировали все здание, около 350 человек. Никто не пострадал. Это был небольшой пожар», — сообщил Novinky представитель пожарных Доминик Пеньичка.
Служба спасения направила на место бригаду спасателей и врачей из Říčany, а также двух инспекторов по безопасности.
Ущерб, нанесенный пожаром, пока неизвестен, его причины выясняют полиция и пожарные.
