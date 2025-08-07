ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Выходные принесут тропическую жару в Чехию

7 августа 2025
15:00
После длительного периода нестабильной и прохладной погоды Чехию ждёт возвращение стабильного солнечного и тёплого летнего климата. Антициклон принесёт постепенное потепление, и уже в выходные температура воздуха поднимется выше 30 °C, достигнув тропических значений. Более заметного похолодания не ожидается и в начале следующей недели, благодаря чему летний характер погоды сохранится дольше обычного.
После непривычно холодного переходного периода с конца июля на начало августа, ожидается долгожданный поворот погоды. В ближайшие дни облачность уменьшится, а температура начнёт расти из-за изменения положения атмосферных фронтов над Европой. 

Тепловой купол над Европой 
Центральная Европа окажется под краем так называемого «теплового купола» — устойчивой зоны высокого давления, которая охватит западные и южные регионы Европы сильной жарой. В Чехии в выходные температуры достигнут тропических значений, хотя, вероятно, не будут такими экстремальными, как в некоторых других частях континента.  

  • Четверг 7 августа: Температура ещё не поднимется выше 30 °C. Центр области высокого давления останется над Центральной Европой. Небо будет преимущественно ясным или слегка облачным. Днём температура поднимется до 24–28 °C. Ветер — слабый, юго-восточный или южный, до 5 м/с.
  • Пятница 8 августа: Погода останется схожей с четвергом, но потеплеет. Облаков мало, утром местами туман. Ветер ослабнет, станет переменным. Центр высокого давления сместится восточнее, усилится и приток тёплого воздуха. В некоторых регионах, преимущественно на юге Чехии, возможен первый тропический день с температурой до 31 °C. Ночные температуры будут от 10 до 14 °C, в долинах иногда около 7 °C.
  • Суббота 9 августа: Температура продолжит расти. Днём ожидаются типичные тропические значения — 29–33 °C, при минимальной облачности. Ночные температуры 12–16 °C, в некоторых долинах ниже 10 °C. Ветер слабый и переменный.
  • Воскресенье 10 августа: Ожидается самый тёплый день месяца, но погода может измениться. С севера и северо-запада к Центральной Европе приблизится холодный фронт, связанный с циклонной активностью над Северной Европой. Днём возможна переменная облачность, отдельные дожди и грозы. Температурные прогнозы разнятся: немецкая модель ICON предсказывает 30–34 °C, европейская ECMWF — немного ниже, американская GFS — выше, местами до 37 °C. Ночью 12–16 °C.

 
Небольшое охлаждение и дальнейшие прогнозы
 
Переход холодного фронта, вероятно, произойдёт ночью с воскресенья на понедельник, с минимальными осадками. В понедельник существенных изменений не ожидается: небольшая облачность, возможны отдельные кратковременные дожди, температура в дневные часы 25–30 °C, ночные 13–18 °C.
 
Следующая неделя будет проходить под влиянием нового антициклона, который сдвинется на восток, поддерживая солнечную и тёплую погоду. Температуры сначала останутся в летних пределах (до 30 °C), но во второй половине недели снова начнёт расти вероятность тропических значений.
