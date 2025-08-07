Россияне покупают казахстанские «Шкоды». Автопроизводитель ничего не может с этим поделать, считает эксперт

Чешская компания Škoda не поставляет свои автомобили в Россию, но, тем не менее, несколько сотен штук в год попадают на местный рынок. Путь чешским автомобилям прокладывают перекупщики из Казахстана и компания ничего не может с этим поделать, считает эксперт.