Россияне покупают казахстанские «Шкоды». Автопроизводитель ничего не может с этим поделать, считает эксперт
7 августа 2025
12:00
511
Чешская компания Škoda не поставляет свои автомобили в Россию, но, тем не менее, несколько сотен штук в год попадают на местный рынок. Путь чешским автомобилям прокладывают перекупщики из Казахстана и компания ничего не может с этим поделать, считает эксперт.
Несмотря на то, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году автомобилестроительная компания Škoda Auto ушла с российского рынка, россияне по-прежнему покупают ее автомобили. Автомобили попадают в страну через Казахстан, где с 2023 года Škoda имеет несколько автосалонов и производственную линию.
По данным редакции Deník N, автомобили марки Škoda занимают третье место по объему экспорта из Казахстана в Россию. За первые пять месяцев 2025 года на российский рынок поступило не менее 400 автомобилей, в основном модели SUV Kodiaq.
Компания в Казахстане продает автомобили по цене около 800 тысяч чешских крон. Российские перекупщики предлагают популярную модель Kodiaq по цене от 4,4 миллиона рублей, то есть примерно 1,1 миллиона чешских крон, что соответствует цене в Чехии.
«Это не имеет ничего общего с официальным экспортом и деятельностью бренда Škoda. Какая-то организация покупает автомобиль и перепродает его. Škoda вряд ли может что-то с этим поделать», — пояснил автомобильный аналитик Владимир Рыбецкий в интервью SZ Byznys.
«Škoda Auto — ответственный бренд, который уважает законы и другие правила и полностью обязуется соблюдать все санкции в отношении России. Компания уже приняла и будет принимать все необходимые меры для строгого соблюдения этих правил. Škoda Auto не осуществляет экспорт автомобилей в Россию и не посредничает в этом. Ее казахстанский партнер Allur гарантирует, что не осуществляет экспорт автомобилей в Россию, не посредничает в этом и не содействует этому. Кроме того, он гарантирует, что автомобили продаются только гражданам Казахстана и компаниям, зарегистрированным в этой стране», — заявил SZ Byznys представитель Škoda Томаш Котера. Несмотря на это, автомобили чешского автопроизводителя по-прежнему попадают в Россию через посредников.
«Компания Škoda Auto поддерживает контакты со своими деловыми партнерами, следит за соблюдением международных санкций и принимает все доступные меры для предотвращения неправомерной торговли своей продукцией», — добавил он.
Существуют определенные механизмы, которые затрудняют россиянам использование автомобилей Škoda. По словам Рыбецкого, автомобиль, приобретенный через посредников, является проблемой скорее для владельцев автомобилей, чем для автозавода в Млада Болеславе.
«Если вы хотите эксплуатировать современные автомобили, вам не обойтись без сервиса, который должен иметь доступ к данным автомобиля. Без сотрудничества с официальным автозаводом это невозможно», — сказал он.
Об этом сообщила газета Deník N, согласно которой российские владельцы автомобилей Škoda из Казахстана не могут воспользоваться гарантией, поскольку за официальное гарантийное обслуживание отвечает дилер в Казахстане. Однако некоторые российские дилеры предлагают клиентам альтернативную гарантию и могут покрыть сервисное обслуживание до определенной суммы.
Škoda уже не предоставляет услуги для автомобилей, используемых в России. «Помимо строгого соблюдения существующего запрета на экспорт и реэкспорт, Škoda Auto также приостановила предоставление послепродажных услуг и сервиса в Россию, включая отключение всех послепродажных систем, в том числе ODIS сервиса (Offboard Diagnostic Information System). С момента введения санкций сервисная сеть в России не располагает системами Škoda для обновления программного обеспечения автомобилей концерна Volkswagen», — сказал Котера.
Замена российского рынка
Автопроизводитель вернулся на казахстанский рынок в 2023 году после двух лет отсутствия, когда его местный торговый партнер Bipek Auto обанкротился. Шкода сотрудничала с ним с 2000 по 2021 год. Сейчас автозапчасти Шкода в казахстанском Костанае собирает компания Allur.
Помимо продажи автомобилей, она также управляет заводом, где наряду с другими автомобильными марками собираются модели Škoda Karoq, Kodiaq, Superb, Octavia и Kamiq.
«В конце 2023 года марка Škoda Auto вновь вышла на казахстанский рынок. Этот шаг является частью последовательно реализуемой стратегии интернационализации компании с целью дальнейшего расширения глобального присутствия бренда. Одновременно Škoda укрепляет свои позиции и создает сильный второй пилон за пределами европейского внутреннего рынка за счет развития бренда в Индии и регионе АСЕАН», — пояснил Котера.
Однако, по словам Рыбецкого, Казахстан является стратегическим выбором для компании, в частности, потому что в последние годы она ушла с двух крупных рынков — российского и китайского, которые необходимо было чем-то заменить.
«Казахстан, как относительно большая страна с крупнейшим рынком в регионе и не слишком бедная, является довольно интересным рынком для Škoda. И хотя объем продаж не будет сопоставим с Россией, он не будет совсем незначительным. Это интересная база для других стран региона, куда, как можно предположить, также можно будет экспортировать автомобили», — считает эксперт.
Шкода уже открыла в этом году три производственных цеха в вьетнамской провинции Куангнинь, как недавно сообщил Seznam Zprávy. Здесь она собирает автомобили из готовых деталей и предлагает даже модели, которые не производятся в Чехии — седан Slavia и SUV Kushaq.
