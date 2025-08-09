Как выжить в первые трое суток после блэкаута или наводнения? МВД Чехии разошлет инструкцию в каждый почтовый ящик

Министр внутренних дел Вит Ракушан (партия STAN) подчеркнул, что рассылка начнется уже после осенних выборов, «чтобы никто не говорил, будто это агитационный материал». Печать брошюры обойдется примерно в 25 миллиона крон — тендер еще впереди. Рассылка через Чешскую почту будет стоить около 7,3 миллиона. Пока что на проект потрачено 5,7 миллиона.













Ракушан отметил, что в случае отключения электричества нередко отсутствует не только интернет , но и мобильная связь . А именно первые трое суток без воды, отопления, электроэнергии и интернета самые сложные. Поэтому гражданам важно быть к ним готовы.

В инструкции содержится информация о необходимых запасах на 72 часа, о том, что должно входить в «тревожный чемоданчик», как разговаривать с детьми в экстремальной ситуации и как оказывать первую помощь.







Согласно исследованию, заказанному министерством, 73% граждан Чехии не имеют никаких экстренных запасов. Однако 76% респондентов считают, что государство должно подготовить ясные и доступные материалы на этот счет.





«Некоторые граждане исходят из ложной идеи, что в случае кризиса всем обязан заняться государственный аппарат. Но без участия самих людей государство не справится», — заявил Влчек. Ракушан добавил: «Эта инструкция — не знак, что государство снимает с себя ответственность, а приглашение граждан быть партнерами в кризисе». Он напомнил о крупных перебоях с электричеством в июле и прошлогодних наводнениях.







Во время наводнений, по словам министра, жители заваливали вопросами местных глав и экстренные службы, хотя многие вопросы не представляли угрозы для жизни. Для таких случаев инструкция должна стать подспорьем.













Работа над брошюрой началась после паводков 2024 года. МВД Чехии вдохновлялось зарубежным опытом, особенно опытом Финляндии и других скандинавских стран, где подобные руководства создаются и в связи с потенциальной угрозой со стороны России. «Мы должны быть готовы к изменениям в сфере безопасности — спокойно, без паники и истерии», — подчеркнул Ракушан.







Хотя руководство в первую очередь предназначено для гражданских кризисов, в нем содержится информация, полезная и при военных угрозах. По словам Влчека, этим аспектом занимается Министерство обороны , и оба ведомства действуют согласованно.

В дальнейшем планируется расширение языковой версии инструкции. Вит Ракушан упомянул возможный перевод, в частности, на вьетнамский язык.