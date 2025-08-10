Из мини-зоопарка под Прагой сбежал лев, полицейские застрелили его

Недалеко от Праги, в среднечешском поселке Зволе, лев вырвался из клетки и напал на заводчика. Затем животное сбежало. Прибывшие на место полицейские с длинноствольным оружием в конце концов застрелили животное.