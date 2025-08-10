ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Из мини-зоопарка под Прагой сбежал лев, полицейские застрелили его

10 августа 2025
Недалеко от Праги, в среднечешском поселке Зволе, лев вырвался из клетки и напал на заводчика. Затем животное сбежало. Прибывшие на место полицейские с длинноствольным оружием в конце концов застрелили животное.
Информация Novinek о том, что лев сбежал и напал на одного человека, была подтверждена пресс-секретарем полиции Властой Суханьковой.

Инцидент произошел в местном зоопарке на окраине деревни.

«Около 19:58 мы получили сообщение о том, что, по всей видимости, в Зволе из клетки сбежал лев. Мужчина получил легкие травмы. Мы немедленно выехали на место. Ситуация на месте была такова, что полицейские были вынуждены применить служебное оружие и обезвредить льва. Обстоятельства, при которых произошла вся эта ситуация, выясняются», — сказала Суханькова.

По словам ее представителя Марка Хайлебранта, служба спасения оказала помощь одному легко раненому мужчине. Впоследствии он был оставлен на месте и не нуждался в госпитализации.

В социальной сети зоопарка появилась только информация о том, что все воскресные посещения отменены.
Это не первый случай, когда в Зволе из-за экзотических животных выезжают спасатели и полицейские. Полиция выезжала к тому же владельцу уже в 2018 году, когда его укусила ядовитая черная мамба. Тогда он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Однажды из этого зоопарка сбежала пума.
зоопарк Чехия
