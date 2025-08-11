Штрафы за нарушение правил дорожного движения за границей не всегда оправданы
11 августа 2025
09:30
619
За первые семь месяцев этого года чешские водители совершили за границей почти триста тысяч дорожно-транспортных правонарушений. Чаще всего они превышали разрешенную скорость. Неприятным воспоминанием о летнем отпуске может стать штраф, который приходит через много месяцев, все чаще его высылают также операторы парковок. Однако не всегда он оправдан.
Например, в одном случае итальянские власти наложили штраф в размере 370 евро за превышение скорости. При своевременной оплате водитель мог сэкономить более ста евро. Однако через три месяца сумма штрафа увеличилась более чем вдвое.
«Вам может прийти штраф, выписанный кому-то другому, поэтому (необходимо) проверить. Там должно быть указано имя водителя, номер автомобиля, место и характер правонарушения. Письмо должно быть на чешском языке», — предупреждает руководитель отдела урегулирования зарубежных убытков страховой компании D.A.S. právní ochrana Хана Ботова.
Стоит проверить, не истек ли срок давности штрафа — в некоторых странах он может составлять один год, в других — до трех лет — и, при необходимости, подать возражение по указанным контактам.
Из Хорватии часто приходят штрафы за парковку, их урегулированием занимается адвокат. «Сумма за парковку обычно составляет около сорока евро. К этому добавляются расходы адвоката на взыскание, и сумма (в итоге) может быть в три раза больше. Я не рекомендую оплачивать расходы адвоката», — подчеркивает Ботová.
За неуплату штрафа грозит задержание в аэропорту
Однако в целом эксперты рекомендуют оплатить штраф. Оплата может быть потребована на месте, если человек вернется в данную страну.
«И не обязательно на автомобиле. Вы можете прилететь самолетом, и при паспортном контроле вас могут задержать», — объясняет представитель ÚAMK Игорь Сирота.
Государства могут обратиться за помощью к чешской стороне. Окружные суды регулярно рассматривают такие дела. «Ежегодно они принимают решения о признании и исполнении сотен решений других государств-членов, причем чаще всего речь идет о решениях, вынесенных органами Австрии, Германии и Нидерландов», — добавляет представитель Министерства юстиции Михал Плескот.
«Около сорока процентов правонарушений, совершаемых иностранными водителями, остаются в Европейском союзе безнаказанными», — сообщает представитель Представительства Европейской комиссии в Чешской Республике Вацлав Лебеда.
Поэтому в прошлом году Европейский парламент одобрил новые правила, которые должны улучшить возможность привлечения к ответственности. Государства-члены должны принять их до лета 2027 года.
