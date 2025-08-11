Штрафы за нарушение правил дорожного движения за границей не всегда оправданы

11 августа 2025

За первые семь месяцев этого года чешские водители совершили за границей почти триста тысяч дорожно-транспортных правонарушений. Чаще всего они превышали разрешенную скорость. Неприятным воспоминанием о летнем отпуске может стать штраф, который приходит через много месяцев, все чаще его высылают также операторы парковок. Однако не всегда он оправдан.