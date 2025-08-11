ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Студенческое жилье продолжает дорожать. Комната в Праге стоит более 11 тысяч крон

11 августа 2025
11:00
С приближением начала учебного года студенты должны готовиться к увеличению расходов. Аренда квартир и отдельных комнат в крупных университетских городах подорожала примерно на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Комната в общей квартире в Праге сегодня обычно стоит десять тысяч крон в месяц. Общежития предлагают более дешевый вариант, но места в них быстро заполняются.
Расходы на жилье являются одной из самых больших регулярных статей расходов для значительной части из примерно 300 тысяч студентов чешских вузов. Больше всего платят студенты в Праге и Брно. Цены на комнаты здесь выросли на 9 % по сравнению с прошлым годом. В Праге медиана, то есть среднее значение всех арендных ставок, превысила 11 600 крон в месяц, в Брно — 8750 крон.

«Ситуация для студентов в крупнейших городах страны снова немного усложнилась», — заявила Хана Контриш, менеджер отраслевых услуг Seznam.cz.

Еще больше придется доплатить тем, кто предпочитает самостоятельное проживание.

Средняя арендная плата за однокомнатную или двухкомнатную квартиру выросла в двух крупнейших городах Чехии на 11 процентов — до 20 тысяч в Праге и 15 500 крон в Брно.

Даже самые дешевые однокомнатные квартиры стоят более 11 тысяч крон в месяц. К этому нужно добавить аванс за коммунальные услуги, который составляет несколько тысяч крон.

В других университетских городах ситуация немного лучше. Аренда комнаты здесь обычно обходится в 6000-7500 крон. Небольшие квартиры предлагаются по цене от 11 500 до 13 500 крон.

Самые низкие расходы у студентов в Остраве, Опаве и Усти-над-Лабем. В этих городах комнату можно снять за 5500 крон, небольшую квартиру — примерно за девять тысяч.

Дорогие квартиры тоже заполняются

Рост арендной платы является следствием высокого спроса на рынке аренды квартир. Если раньше аренда была прерогативой студентов, иностранцев или людей с низким доходом, то сейчас ее все чаще ищут люди со средним доходом. Из-за растущих цен они уже не могут позволить себе покупку собственной квартиры и выбирают жизнь в аренде.

Однако, как и квартир на продажу, арендуемой недвижимости не хватает. Поэтому владельцы недвижимости в привлекательных районах могут выбирать из десятков желающих. Люди, которым нужно быстро найти жилье, например студенты, часто не имеют выбора и соглашаются на более высокие цены.

Это подтверждают и операторы жилья, ориентированного на студентов. Они сообщают, что их объекты практически полностью заняты.

«В этом году спрос на жилье в наших резиденциях превзошел все предыдущие ожидания. Свободные места на осенний семестр начали заполняться уже в конце февраля — начале марта», — констатировала Здена Ноак, директор компании Zeitraum Student Housing.

Из 450 мест в 277 комнатах, которые предлагает компания, согласно информации на ее сайте, остались последние свободные места. При этом Zeitraum просит за них выше среднего арендную плату. Например, одноместная комната в общей квартире в пражском районе Карлин сдается за 14 тысяч крон в месяц. Компания обосновывает это тем, что в арендную плату входят гостиничные услуги, такие как уборка.

Общежития практически заполнены

Более дешевой альтернативой коммерческой аренде для студентов остаются общежития, принадлежащие вузам. Хотя в последние годы плата за проживание в них иногда росла двузначными темпами, они по-прежнему остаются наиболее выгодной формой проживания.

Кроме того, на предстоящий учебный год часть учебных заведений повысила цены минимально или вовсе не повысила. Исключением является, например, Университет Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем, который с 1 сентября планирует повысить цены на 10 %. Плата за проживание в общежитии будет начинаться примерно с четырех тысяч в месяц.

В Карловом университете средняя месячная стоимость проживания составляет около шести тысяч крон. Пражская Высшая школа экономики предлагает место в общежитии примерно от 4500 крон в месяц, а бреннская Масарикова университет еще на тысячу крон дешевле.

Проживание в общежитиях для студентов менее комфортное, чем в квартирах. Кроме того, они часто жалуются на качество зданий и санитарные условия. Тем не менее, интерес к этому типу жилья по-прежнему высок. Помимо цены, его привлекает и то, что он предлагает лучшую интеграцию в студенческую жизнь.

Общежития, как правило, полностью заполнены в течение учебного года. Некоторые вузы в последние годы отреагировали на это расширением вместимости. Например, Масариков университет в этом году предлагает более четырех тысяч мест, что примерно на шестьсот больше, чем в прошлом году.

Свободных мест уже не так много. «Вместимость общежитий в настоящее время заполнена на 97 процентов», — сообщил Ян Бумба, представитель Карлова университета. «Количество заявлений приближается к 100 процентам вместимости общежитий», — добавила пресс-секретарь Университета в Усте-над-Опорой Яна Касаничова.
Заинтересованные могут записаться в список ожидания или следить за тем, не освободятся ли места из отмененных бронирований.
