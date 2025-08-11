Студенческое жилье продолжает дорожать. Комната в Праге стоит более 11 тысяч крон

С приближением начала учебного года студенты должны готовиться к увеличению расходов. Аренда квартир и отдельных комнат в крупных университетских городах подорожала примерно на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Комната в общей квартире в Праге сегодня обычно стоит десять тысяч крон в месяц. Общежития предлагают более дешевый вариант, но места в них быстро заполняются.