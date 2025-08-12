ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полицейский виртуальный набор дешевле армейского, но выполняет другую функцию

Новости и статьи
12 августа 2025
19:30
232
Для вооруженных сил Чехии привлечение новых сотрудников через интернет становится обязательным. Армия создала комплексный виртуальный набор с множеством систем и приложений, за который заплатила 120 миллионов крон. В прошлом году полиция запустила собственный сайт для привлечения кандидатов, но затраты составили лишь 404 000 крон.
Министерство обороны подчеркивает, что сайты нельзя сравнивать: армейский — это сложная платформа, позволяющая пройти большинство этапов набора удаленно, включая интеграцию с внутренними системами (медосмотры, тесты, регистрация), а полицейский — информационный портал, объясняющий процесс поступления и снимающий страхи у кандидатов. 


Пресс-секретарь полиции Давид Шён отметил, что их сайт служит прежде всего для разъяснения и подготовки претендентов, где можно ознакомиться с физическими и психологическими тестами, а также с техникой и формой. Полиция планирует развивать ресурс, выделив на это бюджет 1,1 миллиона крон, включая новую интерактивную игру. С момента запуска в мае прошлого года сайт посетили более 50 000 человек. 


В полиции работает более 40 000 человек, но штат не укомплектован почти на 6 000 человек. В армии сейчас около 24 000 военнослужащих, и до 2030 года планируется увеличить численность до 30 000, а с учетом геополитической ситуации — до 37 000, то есть принять 13 000 новых сотрудников. Привлечение новых кадров долгое время было проблемой, но после июльского повышения зарплат в армии ожидают улучшения ситуации. 

Армейский сайт разрабатывался государственным предприятием LOM из-за необходимости работы с секретной информацией, а полиция привлекла частную фирму Eduwin. Высокая стоимость армейского портала объясняется необходимостью интеграции множества разрозненных систем и автоматизации сложных процессов. 
полиция армия Чехия
