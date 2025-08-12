Полицейский виртуальный набор дешевле армейского, но выполняет другую функцию

Для вооруженных сил Чехии привлечение новых сотрудников через интернет становится обязательным. Армия создала комплексный виртуальный набор с множеством систем и приложений, за который заплатила 120 миллионов крон. В прошлом году полиция запустила собственный сайт для привлечения кандидатов, но затраты составили лишь 404 000 крон.